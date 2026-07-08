A delmagyar.hu cikke szerint a feszültséget az váltotta ki, hogy egy helyi lakos a Facebookon azt állította: a jégkármérséklő rendszer működése miatt Nagymágocson alig esik eső, miközben a környező településeken jelentős csapadék hullik. Többek nevében a generátorok eltávolítását követelte.

A poszt alatti kommentek között voltak, akik olyanokat írtak, hogy „meg kellene látogatni”, „fel kell gyújtani” vagy „verjük el az üzemeltetőt”. De valószínűleg kaphatott még ezeken kívül más, a testi épségét veszélyeztető fenyegetéseket is – jegyzi meg a hírportál.

A kezelő egy azóta törölt bejegyzésben azt írta, bízik abban, hogy a jövőben a szakemberek és a kormány több figyelmet fordítanak a jégkármérséklő rendszerrel kapcsolatos tévhitek eloszlatására.