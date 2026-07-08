Vérontás egy bajor gimnáziumnál

Két fiatal lány súlyos, több további fiatal pedig pedig könnyebb sérüléseket szenvedett egy autós gázolásban, amelyet egy tinédzser követett el szerdán Németországban, a Münchentől délnyugatra fekvő 12 ezer lakosú kisváros, Schongau gimnáziuma területén – közölte a német rendőrség szóvivője.

A szóvivő elmondta, hogy

a gázolás feltételezett elkövetőjét, egy 16 éves fiút őrizetbe vették, a két súlyosan megsérült diáklányt pedig kórházba szállították.

Hozzátette, egyelőre nincsenek pontos információk arról hogy az elkövető vagy az áldozatok is a Welfen Gymnasium tanulói voltak-e, ahol az incidens történt.

A középiskolában mintegy 800 diák tanul, de a szomszédságában több más oktatási intézmény is található. A rendőrség közölte, hogy a történtek feltárására nagyszabású akciót indítottak és a környéken élő lakosságot arra kérték, hogy kerüljék el a középiskola környéket.