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Focilabda egy labdarúgópálya tizenhatos (büntetőterület) vonalán.
Nyitókép: Pexels.com

A Premier League-be került a Real Madridtól távozó edző

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A Fulham hároméves szerződést kötött Álvaro Arbeloával. A Real Madridtól érkező szakember lesz a londoni klub új vezetőedzője.

A 43 éves szakember Marco Silvát váltja a kispadon, miután utóbbi elfogadta a Benfica ajánlatát. (Fura körforgás: José Mourinho helyére ment a lisszaboni klubhoz, Mourinho pedig Arbeloát váltotta a Bernabéuban.)

„Igazi megtiszteltetés számomra, hogy új fejezetet nyithatok a Fulham FC-nél, London legrégebbi klubjánál – mondta Árbeloa. – Mélységesen hálás vagyok Shahid Khan elnöknek és Tony Khan alelnöknek a belém vetett bizalomért, hogy a Premier League-ben szereplő Fulham irányítását rám bízták.”

Shahid Khan elnök így nyilatkozott: „Álvaro saját bevallása szerint is rendkívül ambiciózus. A sportág legjobbjai, klubjai és módszerei között szerzett értékes tapasztalatokat, amelyek nagy hasznára lesznek itt, a Fulhamnél is. Emellett nagy érdeklődést mutat akadémiánk iránt, és hisz abban, hogy esélyt kell adni a fiatal játékosoknak. Örömmel hallottam ezt tőle, ahogyan azt is, hogy támadó szellemű futballt kíván játszatni.”

Arbeloának kiváló „ajánlói” voltak: a Real Madrid-elnök, Florentino Pérez, valamint a klub új vezetőedzője, José Mourinho is, akinek a keze alatt is játszott Arbeloa a Bernabéuban.

Álvaro Arbeloa szeretne a Craven Cottage-ra csábítani néhány olyan játékost, akiket korábban a Real Madridnál edzett – köztük Franco Mastantuonót és Gonzalo Garcíát. A hírek szerint a madridi klub kölcsönadással szeretné megoldani a tavaly nyáron a River Plate-től érkezett argentin játékos sorsát. Ami a spanyol támadót illeti, várhatóan ő is elkezdi Mourinhóval a felkészülést, de ettől még az átigazolási időszak későbbi szakaszában távozhat.

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