Felrobbant a globális chip-piac

John Neufer, a SIA elnök-vezérigazgatója rámutatott arra, hogy májusban már a tizenötödik egymást követő hónapban nőttek a globális félvezető-eladások havi szinten. A szakértő korábba azt mondta, hogy a globális félvezetőipar eladásai már az idén várhatóan elérik az 1500 milliárd dollárt, előbb, mint ahogy azt korábban várni lehetett.

Májusban az észak- és dél-amerikai eladások 132,2 százalékkal, Európában 60,7 százalékkal, Kínában 88,8 százalékkal, Japánban 23,8 százalékkal, az ázsiai és csendes-óceáni térségben és más régiókban 118,9 százalékkal nőttek az előző év azonos időszakához képest.

Áprilishoz képest a chipeladások Észak- és Dél-Amerikában 8,6 százalékkal, Európában 7,3 százalékkal, Kínában 10,7 százalékkal, Japánban 6,4 százalékkal, az ázsiai és csendes-óceáni térségben és más régiókban pedig 9,2 százalékkal nőttek.

Tavaly 791,7 milliárd dolláros rekordértékben adtak el chipeket a világon, ami 25,6 százalékos növekedés 2024-hez képest.

A SIA az amerikai félvezetőipar körülbelül 99 százalékát, a többi ország gyártóinak pedig mintegy 66 százalékát képviseli.