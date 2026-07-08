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Sok autó egy parkolóban.
Nyitókép: Unsplash

A jó használt autó az új arany?

Infostart / MTI

Élénkülést hozott a nyár első hónapja a hazai használtautó-piacon: éves összevetésben csaknem 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálat minőségi javulása – a meghirdetett autók átlagos életkorának és futásteljesítményének csökkenése – mellett több mint 10 százalékkal nőttek az átlagárak - közölte legfrissebb, júniusi statisztikái alapján a Használtautó.hu kedden.

A közlemény szerint júniusban a Használtautó.hu oldalon az érdeklődések száma 366 500-ről 385 400-ra ugrott 2025 azonos időszakához képest, a portálon elérhető hirdetések száma pedig meghaladta a 98 400-at.

A vevők szempontjából meghatározó változás, hogy a kínálati átlagár több mint 10 százalékkal, a tavalyi 4,94 millió forintról az idén júniusban 5,47 millió forintra emelkedett.

Jelezték ugyanakkor, hogy a vásárlók a magasabb árszintért cserébe jobb minőségű állományból válogathatnak: a meghirdetett autók átlagéletkora 13,15 évről 12,60 évre csökkent, az átlagos futásteljesítmény pedig 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre esett vissza.

Az üzemanyagtípusok bontásából kiderült, hogy a korábbi időszakokban jellemző stagnálást követően idén júniusban a benzines autókra érkező érdeklődések száma több mint 14 ezerrel nőtt és elérte a 206 200-at.

Az alternatív hajtásláncok térnyerése töretlen: az elektromos autók, illetve a hibridek iránti érdeklődés egy év alatt csaknem 34, illetve 57 százalékkal bővült. Ezzel szemben a dízelautók iránt több mint tizedével esett vissza a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest.

A közlemény idézte Koralewsky Márkot, a Használtautó.hu üzletágvezetőjét, aki azt mondta: a júniusi adatok alapján egyértelműen látszik, hogy a hazai használtautó-piac lendületben van. Az érdeklődések számának közel 19 ezres növekedése, valamint a benzines és az alternatív hajtásláncok párhuzamos erősödése azt mutatja, hogy a vásárlási kedv stabil és dinamikus – tette hozzá.

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Kezdőlap    Gazdaság    A jó használt autó az új arany?

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