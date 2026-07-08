Csak középső védő ne rúgjon tizenegyest!

A többi posztot tekintve 30 lövésből 24-ből lett gól, ez nyolcvan százalékos siker.

Ezzel szemben tíz középső védőből – akik csereként álltak be az adott mérkőzésre, ott eredeti posztjuk szerint tekintették őket középhátvédnek – csak négy talált a kapuba, ami éppen negyven százalék. Fele az átlagnak.

A két paraguayi, Gustavo Gómez, José Canale, valamint a két egyiptomi Rami Rabia és Hosszam Abdelmagid értékesítette a lövését, ellenben a német Jonathan Tah, a paraguayi Fabián Balbuena, az egyaránt ausztrál Harry Souttar és Lucas Herrington, továbbá a kolumbiai Davinson Sánchez és a svájci Manuel Akanji hibázott. A rontók közül a paraguay és a svájci hátvéd csapata jutott mégis tovább.