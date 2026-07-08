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Orlando Gill paraguayi kapus fölött elszáll a labda, amint a német Jonathan Tah kihagyja 11-esét a 2026-os labdarúgó-világbajnokságnak a nyolcaddöntõbe jutásért játszott Németország-Paraguay mérkõzés büntetõpárbajában a Bostonhoz közeli Foxborough Gilette Stadionjában 2026. június 29-én. A találkozó a hosszabbítás után is 1-1-es döntetlenre végzõdött, Paraguay 11-essekkel 4-3-ra gyõzött.
Nyitókép: Martin Meissner

Csak középső védő ne rúgjon tizenegyest!

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Egy érdekes statisztika szerint a mostani világbajnokságon rosszabb a középső védők sikerrátája a tizenegyeseknél, mint bármelyik más poszt képviselőié.

A többi posztot tekintve 30 lövésből 24-ből lett gól, ez nyolcvan százalékos siker.

Ezzel szemben tíz középső védőből – akik csereként álltak be az adott mérkőzésre, ott eredeti posztjuk szerint tekintették őket középhátvédnek – csak négy talált a kapuba, ami éppen negyven százalék. Fele az átlagnak.

A két paraguayi, Gustavo Gómez, José Canale, valamint a két egyiptomi Rami Rabia és Hosszam Abdelmagid értékesítette a lövését, ellenben a német Jonathan Tah, a paraguayi Fabián Balbuena, az egyaránt ausztrál Harry Souttar és Lucas Herrington, továbbá a kolumbiai Davinson Sánchez és a svájci Manuel Akanji hibázott. A rontók közül a paraguay és a svájci hátvéd csapata jutott mégis tovább.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Csak középső védő ne rúgjon tizenegyest!

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