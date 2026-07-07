ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.55
usd:
310.36
bux:
141691.73
2026. július 7. kedd Apollónia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A portugál Cristiano Ronaldo (b2) csapattársaival ünnepel, miután berúgta a nyitógólt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság K csoportja második fordulójának Portugália-Üzbegisztán mérkõzésén a houstoni NRG Stadionban 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Sam Wasson

Roberto Martínez fejére hét főbűnt olvastak, az egyik több mint meglepő

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A portugálok – noha a világbajnokság egyik favoritjától elszenvedett szoros vereséggel estek ki –, kudarcként élik meg, hogy nem jutottak be a legjobb nyolc közé sem.

Roberto Martínez szövetségi kapitányról már eldőlt, hogy távozik a posztjáról (nagy valószínűséggel Cristiano Ronaldo és João Félix csapatának, az En-Nászrnak az edzője lesz), a legesélyesebb utódjelölt Jorge Jesus. Az A Bola részletes elemzésben tárta fel, szerinte melyek voltak a kudarc okai.

Megállapítja: „Roberto Martínez 2023 elején a portugál futballvezetés világosan meghatározott céljával vette át a válogatott irányítását: a 2026-os világbajnoki cím felé vezetni történelmünk egyik legbriliánsabb generációját.”

A terv papíron tökéletesnek és hibátlannak tűnt, de a spanyolok elleni, arlingtoni mérkőzés utolsó pillanatai megpecsételték a tervet, amely saját hibái és strukturális hiányosságainak súlya alatt omlott össze.

„Portugália azzal a fájdalmas, kellemetlen érzéssel búcsúzott a vb-től, hogy az elpazarolt lehetőség részben a szövetségi kapitány döntéseinek tulajdoníthatók”

– állítja a lap.

A kudarc okai azonban túlmutatnak ezen. A gól nélküli patthelyzetet, amely a hosszabbítás első percéig tartott, végül Mikel Merino hidegvérű lövése törte meg – egy pillanat, amely megbüntette a portugál csapat „krónikus képtelenségét”.

Újabb felvetés az A Bolától: Ha visszatekintünk az amerikai földön tett utazásra, akkor ráolvashatjuk a Martínezre (és másokra...) a hét főbűnt, amelyek miatt a portugál álom szertefoszlott. A zavarba ejtő döntésektől és taktikai hibáktól kezdve az abszurd módon, rosszul kezelt médiavitákon át a keret stabilitását aláásó színfalak mögötti viszályokig sok mindent kell elemezni.

Az első bűn abban rejlik, hogy egy félelmetes, szupersztárokból álló keretet nem sikerült működőképes kollektív egységgé alakítani. Portugália azzal a jól kiérdemelt hírnévvel érkezett, hogy a földkerekség egyik legrettegettebb válogatottja – elég csak a keretben szereplő nevek piaci értékét és presztízsét megnézni.

Mégis, a sztárok bősége kevés eredményt hozott a kohézió tekintetében. Portugália egy olyan csapat volt, amely szórványos egyéni villanásokra támaszkodott – teljes mértékben. Ronaldo elszigetelt zsenialitására, Rafael Leão ragyogó teljesítményére, Diogo Costa néhány csodálatos védésére vagy Renato Veiga védekező erejére.

Martíneznek azonban hiányzott a képessége ahhoz, hogy ezeket a darabokat egy jól olajozott gépezetbe rakja össze. A csapat kiszámíthatónak, a pálya közepén lomhának, a támadások átmeneteiben pedig riasztóan lassúnak tűnt.

A portugál támadósor kulcsjátékosainak feltűnő gyenge teljesítménye a második teher, amely a válogatottra nehezedett. „Nagy aggodalommal figyeltük, ahogy a világklasszis sztárok – akik monumentális, intenzív szezont zártak klubjaikban – gyenge formában vannak, vélhetően elsősorban a fáradtság miatt. Olyan játékosok, mint Vitinha, João Neves és Bruno Fernandes képessége megkérdőjelezhetetlen, mégis önmaguk halovány és fáradt változatát mutatták – távol a szokásos kreatív ragyogásuktól” – írta az A Bola.

A kimerítő klubmenetrend során felhalmozódott fizikai fáradtság fájdalmasan látszott a játékosok lábain és fejében, de a legsúlyosabb hiba valószínűleg az volt, hogy néhányukat szokatlan pozíciókba helyezték, amelyek elfojtották természetes játékszokásaikat. Bernardo Silva nyíltan is elismerte ezt a komoly kihívást, beismerve, hogy milyen nehéz egy olyan szerepbe belépni a pályán, amelyet klubpályafutása során ritkán játszott.

Az eredmény egy „oxigénhiányos” középpályássor lett, amely vánszorgott a pályán, és képtelennek bizonyult a csatársort jól kiszolgálni.

Martínez taktikai hibái közül a legszembetűnőbb az volt, ahogyan Vitinha pályán betöltött szerepét definiálta. A középpályás a kétszeres BL-győztes PSG motorjává vált, sztratoszférikus teljesítményt nyújtva a spanyol edző, Luis Enrique irányítása alatt.

Párizsban Vitinha egyedül irányítja a középpályát; ez a szerep az övé – egyedül építi a játékot, és teljes önállósággal diktálja a tempót. A portugál felállásban azonban ettől az autonómiától megfosztották.

Azzal, hogy Martínez Bruno Fernandest ugyanabba a térbe helyezte – egymást átfedő taktikai feladatokkal és mozdulatokkal –, az edző érthetetlen mechanikus összecsapást teremtett a pályán.

Ahelyett, hogy kiegészítették volna egymást az alkotófolyamatban, a két játékos a 90 perc során időnként ugyanazokat a területeket foglalta el, keresztezte egymás passzsávjait, és akadályozta a másikat a befejezésnél vagy a labda előrevitelénél. Vitinha csak árnyéka volt önmagának, és képtelen volt kézbe venni a mérkőzés irányítását – ez pedig megbénította Portugália teljes támadójátékának megszervezését.

A rotáció hiánya és a 26 fős keret rendkívül merev kezelése jelenti a szövetségi kapitány negyedik „főbűnét” a tornán. A kimerítő hőségben lejátszott mérkőzések során Martínez túlterhelte az alapembereket, miközben értékes, friss erőket kárhoztatott teljes mellőzöttségre.

Bár tény, hogy a torna során összesen 22 játékost vetett be, a számok a kispadon rendelkezésre álló emberi erőforrások kirívóan rossz kezeléséről árulkodnak. Négy játékos úgy tér haza, hogy egyetlen percet sem lépett pályára: Rui Silva és José Sá kapusok, Gonçalo Inácio védő, valamint Gonçalo Guedes szélső. Jogosan vetődik fel a kérdés: miért mellőzték teljesen Inációt és Guedest, amikor a csapatnak időnként égető szüksége lett volna új erőkre?

Még érthetetlenebb a helyzet, ha a támadósor összetételét vizsgáljuk. Az öt mérkőzés összesen 450 percéből Gonçalo Ramos – akinek a szerepeltetését a közvélemény követelte, tudván, hogy mindig szállítja a gólokat (amit a Horvátország elleni meccsen is bizonyított, amikor csereként beállva szerezte a 2–1-es győzelmet jelentő találatot) – mindössze 35 percet töltött a pályán; Spanyolország ellen pedig még csak a közelébe sem került a becserélésnek. Francisco Trincão csupán 26, Samu Costa 20, Matheus Nunes pedig mindössze egyetlen percet kapott.

Ezzel szemben az öt legtöbbet foglalkoztatott játékos extrém fáradtsággal küzdött. Diogo Costa és Renato Veiga a teljes, 450 perces sorozatot végigjátszotta, és a csapat legjobbjai közé tartozott: a kapus emberfeletti teljesítményt nyújtott Kolumbia és Spanyolország ellen, a középhátvéd pedig kiválóan szűrte meg az ellenfél támadásait, bár a védelemből való labdakihozataloknál akadtak nehézségei.

Cristiano Ronaldo 41 évesen 441 percet töltött a pályán, Bruno Fernandes pedig 422 percet – bár utóbbi csak halvány árnyéka volt önmagának. Nuno Mendes 398 percet játszott; bár a Kolumbia elleni csoportmérkőzésen nyilvánvaló volt, hogy fizikai nehézségekkel küzd és alig vonszolja magát a pályán, a nyolcaddöntőben mégis remekelt, és teljesen semlegesítette Yamalt.

A pályán kívüli ügyek és a csapatot övező légkör szülte a Palm Beach-i edzőtábor egyik legkimerítőbb és legabszurdabb vitáját: a média beszámolóit a csapat tengerparti kiruccanásairól.

Portugáliában torz képet festett a közvéleményben az, hogy a válogatott – mintha csak gondtalan nyári vakáción lenne – minden idejét a tengerparton töltötte, ezzel elhanyagolva a mérkőzésekre való összpontosítást.

A helyzet elmérgesedett, amikor Rúben Dias azzal vádolta az újságírókat, hogy aránytalanul felnagyítják az ügyet és rosszindulatú felhajtást keltenek; a tények azonban ellentmondanak ennek.

Az igazság az, hogy az FPF, a Portugál Labdarúgó-szövetség sajtóosztálya maga hívta meg hivatalosan az újságírókat és a stábokat, hogy filmezzék és fényképezzék a játékosok úgynevezett „fizikai aktiváló” edzését, éppen ott, a homokban.

Mi több, maguk a futballisták is gyakran tettek közzé fényképeket és videókat ezekről a szabadidős pillanatokról saját közösségimédia-oldalaikon.

A válogatott problémái nem korlátozódtak a pályára; egyértelműen kiterjedtek a vezetői irodákra és a belső hatalmi viszonyokra is.

Attól a pillanattól kezdve, hogy Pedro Proença átvette az FPF irányítását, nyilvánvaló volt, hogy az új vezetés nem számol Roberto Martínezzel a szövetségi kapitányi poszton.

A spanyol edző Fernando Gomes korábbi elnök személyes választása volt, és – ahogyan azt akkoriban nyilvánosságra is hozták – valójában csak második számú jelöltként került képbe, miután José Mourinho visszautasította a szövetség felkérését.

A Nemzetek Ligája 2025-ös megnyerése végül a posztján tartotta Martínezt, és elvetette a világbajnokság előtti azonnali leváltásának gondolatát. Ám a kapitány és a szakmai stáb, valamint a Proença vezette vezetőség közötti kapcsolat soha többé nem lett harmonikus, a közös cél ellenére sem.

Ezt a törésvonalat világosan megmutatta a torna során tapasztalt, eltérő kommunikáció: miközben Pedro Proença elődöntős szereplést követelt meg, Martínez csupán a csoportkörből való továbbjutásról, illetve a lépésről lépésre történő haladásról beszélt.

Az utolsó „főbűn” a portugál labdarúgás legkiemelkedőbb alakjához, Cristiano Ronaldóhoz és csapatkapitányi szerepköréhez kapcsolódik – egy olyan szerepkörhöz, amely időnként mintha teljesen hiányzott volna a csapat belső dinamikájából. Mindezt úgy, hogy az 1 hónapos edzőtáborban, ahol 27 ember van összezárva négy fal között, a rendíthetetlen egység és a tiszta „családi” légkör gondolata naiv mítosznak számít.

Aki foglalkozott már nagyobb csoportokkal (a játékosokon túl ott vannak az edzők, a kisegítő személyzet, a biztonságiak, a média stábja és a tisztviselők), az tudja, hogy kisebb csoportok és a természetes szimpátiák kialakulása elkerülhetetlen. Az igazi probléma akkor jelentkezik, amikor a legfőbb vezető időnként elszigeteli magát a csapat kollektívájától.

Az A Bola elemzésének talán legfontosabb részlete:

„Az edzőtábor és a torna során a belső légkört feszültséggel teli gócok terhelték, amelyeket Cristiano Ronaldo felsőbbrendűséget sugárzó viselkedése és a keret többségétől való önkéntes elszigetelődése okozott. Ezek az apró részletek és távolságtartó gesztusok kisebb repedéseket és súrlódásokat idéztek elő abban az öltözőben, amely tele volt fiatal sztárokkal – olyan játékosokkal, akik egyben Európa futballóriásainak meghatározó alakjai is.”

Bár ezeket a problémákat félretették, amikor a nagyobb csatákban pályára léptek, az igazság az, hogy tartós nyomokat maguk után, befolyásolva a pszichológiai összhangot, amelyre egy elit csapatnak feltétlenül szüksége van a döntő mérkőzéseken való győzelemhez.

A búcsúra visszatekintve fontos kiemelni, hogy a portugál játékosok egyértelműen mindent beleadtak a pályán, kitartóan küzdöttek, és erejük végső határáig feszítették magukat.

A fent kifejtett okok miatt azonban ez nyilvánvalóan elégtelennek bizonyult egy ilyen kiélezett és magas színvonalú versenyben. A Spanyolország elleni 0–1-es vereség olyan statisztikai képet mutat, amely rendkívül félrevezető a laikus szemlélő számára, elfedve a mögöttes taktikai hiányosságokat.

Fizikai erőnlétük csúcsán, és természetes pozícióikban megfelelően bevetve ennek a csoportnak a versenyképességi küszöbértéke sokkal magasabb lett volna, mint amit amerikai földön láthattunk.

A befejező gondolatot is érdemes idézni az A Bolától, bármennyire „gonosz” is: „A lefújáskor Ronaldo könnyei elárasztották a dallasi pályát, megtisztítva a csapatkapitány lelkét, aki tudta, hogy világbajnoki pályafutása utolsó fejezetét írja. Felvetődik egy kérdés – a fájdalom és a tisztelet visszhangja, amely történelemmé válik: »A te könnyeid közül, Cris, mennyi Portugália könnye?«”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Roberto Martínez fejére hét főbűnt olvastak, az egyik több mint meglepő

roberto martínez

portugál válogatott

foci-vb 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Közleményt adott ki a közmédia, kiderült, mikor és hogyan indul újra az adás

Közleményt adott ki a közmédia, kiderült, mikor és hogyan indul újra az adás

Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén.
 

Sajtóértesülés – több tucat embert függesztettek fel az MTVA-nál

Orbán Viktor is reagált a közmédia hírszolgáltatásának felfüggesztésére

Leállt a közmédia adása, ez az üzenet fogadja a nézőket

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.08. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vucic kimondta a rideg valóságot: évekig elmaradhat a várva várt uniós bővítés

Vucic kimondta a rideg valóságot: évekig elmaradhat a várva várt uniós bővítés

Nem várható jelentős európai uniós bővítés a következő években, ezért a tagjelölt országoknak - köztük Szerbiának - reálisan kell tekinteniük a csatlakozás időpontjára - jelentette ki Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök kedden Belgrádban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a top 10-es lista, ez lett a legveszélyesebb város 2026-ban: ekkora lenne a káosz?

Itt a top 10-es lista, ez lett a legveszélyesebb város 2026-ban: ekkora lenne a káosz?

Az első helyezett település maximális 100-ból 100 pontot ért el a veszélyességi skálán.

BBC
Business Sport Travel Science
Marine Le Pen found guilty, but court clears way for presidential run if she wears tag

Marine Le Pen found guilty, but court clears way for presidential run if she wears tag

The National Rally leader now has to decide whether she will run with an electronic tag and will speak on TV later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 7. 19:47
Újabb tiszás törvényjavaslatokat nyújtottak be – ezek lehetnek a főbb változások
2026. július 7. 19:13
Ítélet előtt: megszólalt a Budapesten meggyilkolt amerikai nő édesanyja és a vádlott is
×
×