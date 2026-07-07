Az angolok és a franciák precedensnek látják a Balogun-ügyet

A FIFA döntése szinte csak bírálatot kapott a világfutball további szereplőitől, többek között az UEFA-tól, azaz az európai labdarúgás irányító testületétől, de a belga válogatott szövetségi kapitányától, Rudi Garciától és az angol szövetségi kapitánytól, Thomas Tucheltől. Nagyon sokan megemlítették, hogy a döntés precedenst teremtett.

A világbajnokságon nem lehet fellebbezni a piros lapok miatt, de a FIFA tisztviselői a szabályzat 27. cikkelyére hivatkozva felfüggesztették Balogun eltiltását.

Ezt a záradékot korábban még soha nem alkalmazták a világbajnokságon. Ez gyakorlatilag lehetővé teszi a FIFA számára, hogy bármilyen döntést meghozzon anélkül, hogy bármilyen más kritériumnak meg kellene felelnie. Magyarul:

szemben mehet a saját egyéb szabályaival is.

Az amerikai szövetség vezetői azt állították, hogy Balogun piros lapja igazságtalan volt, mivel nem volt szándékos a szabálytalanság. A szándékosság kritériuma azonban már évekkel ezelőtt kikerült a futball szabályaiból, és csak a szerelés eredményét kell figyelembe venni.

A mexikóiak ellen kiállított Quansah esete kicsit más, mint Balogué. A piros lapot érő szerelésnél becsúszott, de nem állítható egyértelműen a szándékosság, ami viszont nem követelmény.

Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy a labdarúgás világszervezete „helyes döntést hozott”, hozzátéve, hogy „nagy szégyenfolt” esett volna a tornán, ha az eltiltást le kell tölteni.

A Fehér Házban hétfőn nyilatkozva Trump elmondta: azért kérte a FIFA-t a döntés felülvizsgálatára, mert szerinte az eset „nem számított szabálytalanságnak”.

Megerősítette, hogy beszélt Gianni Infantino FIFA-elnökkel, ám

hangsúlyozta: csupán a felülvizsgálatot kérte, és nem utasította a svájci sportvezetőt Balogun eltiltásának felfüggesztésére.

Trump hozzátette: „Nem mondhatom meg nekik, mit tegyenek. (…) Szerintem a bizottság döntött. És ez a helyes döntés volt.”

Közben a Le Parisien szerint (is) a francia szövetség Michael Olise a Paraguay elleni győzelem során kapott sárga lapját szeretné eltöröltetni vagy felfüggesztetni, de utóbbi kategória csak erre a tornára vonatkoztatható. (Balogun eltiltásának felfüggesztése egy évre szól.)