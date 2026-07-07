ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.78
usd:
310.43
bux:
141691.73
2026. július 7. kedd Apollónia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Raphael Claus brazil bíró (b) kiállítja az amerikai Folarin Balogunt (j) a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Egyesült Államok - Bosznia-Hercegovina mérkõzésen a Santa Clara-i San Francisco Bay Area Stadionban 2026. július 1-jén.
Nyitókép: MTI/AP/Julio Cortez

Az angolok és a franciák precedensnek látják a Balogun-ügyet

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az angol labdarúgó-szövetség mérlegeli a lehetőségeit annak, hogy miután Donald Trump amerikai elnök beavatkozását követően felfüggesztették az Egyesült Államok csatárának, Folarin Balogunnak a piros lap miatti eltiltását – a futballista játszott is a belgák ellen –, kezdeményezi, hogy Jarell Quansah hasonló elbírálásban részesüljön.

A FIFA döntése szinte csak bírálatot kapott a világfutball további szereplőitől, többek között az UEFA-tól, azaz az európai labdarúgás irányító testületétől, de a belga válogatott szövetségi kapitányától, Rudi Garciától és az angol szövetségi kapitánytól, Thomas Tucheltől. Nagyon sokan megemlítették, hogy a döntés precedenst teremtett.

A világbajnokságon nem lehet fellebbezni a piros lapok miatt, de a FIFA tisztviselői a szabályzat 27. cikkelyére hivatkozva felfüggesztették Balogun eltiltását.

Ezt a záradékot korábban még soha nem alkalmazták a világbajnokságon. Ez gyakorlatilag lehetővé teszi a FIFA számára, hogy bármilyen döntést meghozzon anélkül, hogy bármilyen más kritériumnak meg kellene felelnie. Magyarul:

szemben mehet a saját egyéb szabályaival is.

Az amerikai szövetség vezetői azt állították, hogy Balogun piros lapja igazságtalan volt, mivel nem volt szándékos a szabálytalanság. A szándékosság kritériuma azonban már évekkel ezelőtt kikerült a futball szabályaiból, és csak a szerelés eredményét kell figyelembe venni.

A mexikóiak ellen kiállított Quansah esete kicsit más, mint Balogué. A piros lapot érő szerelésnél becsúszott, de nem állítható egyértelműen a szándékosság, ami viszont nem követelmény.

Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy a labdarúgás világszervezete „helyes döntést hozott”, hozzátéve, hogy „nagy szégyenfolt” esett volna a tornán, ha az eltiltást le kell tölteni.

A Fehér Házban hétfőn nyilatkozva Trump elmondta: azért kérte a FIFA-t a döntés felülvizsgálatára, mert szerinte az eset „nem számított szabálytalanságnak”.

Megerősítette, hogy beszélt Gianni Infantino FIFA-elnökkel, ám

hangsúlyozta: csupán a felülvizsgálatot kérte, és nem utasította a svájci sportvezetőt Balogun eltiltásának felfüggesztésére.

Trump hozzátette: „Nem mondhatom meg nekik, mit tegyenek. (…) Szerintem a bizottság döntött. És ez a helyes döntés volt.”

Közben a Le Parisien szerint (is) a francia szövetség Michael Olise a Paraguay elleni győzelem során kapott sárga lapját szeretné eltöröltetni vagy felfüggesztetni, de utóbbi kategória csak erre a tornára vonatkoztatható. (Balogun eltiltásának felfüggesztése egy évre szól.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Foci-vb 2026    Az angolok és a franciák precedensnek látják a Balogun-ügyet

donald trump

foci-vb 2026

folarin balogun

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.07. kedd, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Aldi egyszerre küzd hosszabb és rövidebb nyitva tartásért

Az Aldi egyszerre küzd hosszabb és rövidebb nyitva tartásért

Az Aldi kísérleti jelleggel egy órával korábbi zárást vezetett be több brit üzletében a működési költségek csökkentése érdekében: az érintett boltok hétfőtől szombatig este 10 helyett már 9-kor bezárnak. A diszkontlánc 1084 üzletéből jelenleg mintegy 48-ban alkalmazzák az új rendet, és a szám a következő hónapban tovább nőhet. A lépés hátterében az áll, hogy az Aldi üzemi eredménye jelentősen csökkent – 552,9 millióról 435,5 millió fontra –, miközben a vállalat továbbra is az Egyesült Királyság legolcsóbb szupermarkete kíván maradni. Eközben Belgiumban épp ellentétes irányba mozdulna el a cég: vasárnapi nyitvatartást tervez, ám a helyi munkaügyi szabályozás egyelőre akadályozza ezt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes lépésre szánta el magát a magyar óriáscég: világszintű fegyverbiznisz rázza fel a piacot

Döbbenetes lépésre szánta el magát a magyar óriáscég: világszintű fegyverbiznisz rázza fel a piacot

Bár a magyar kormány a korábban megkötött, több mint 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződés felülvizsgálatát tervezi, a 4iG partnerként tekint a folyamatra.

BBC
Business Sport Travel Science
Marine Le Pen found guilty, but court clears way for presidential run if she wears tag

Marine Le Pen found guilty, but court clears way for presidential run if she wears tag

The National Rally leader now has to decide whether she will run with an electronic tag and will speak on TV later.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 7. 17:19
Döntött a Kúria, Karácsony Gergely szerint véget ér a Budapest-ellenes politika korszaka
2026. július 7. 17:06
Gyurcsány Ferenc elárulta, mi volt a legnehezebb a visszavonulás után
×
×