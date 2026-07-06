A fúrt kutak veszélyei, amire nem is gondolnak az emberek
Aréna
Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
2026. július 6. 18:00
Kovács Erik a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója
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