A kapusedző nagyon felkészítette a svájciakat

Az Internazionale 86-szoros válogatott, 30 éves védője egyszer már hibázott nagy torna szétlövésében, 2024-ben emiatt estek ki az angolokaz Eb-n az angolok elleni negyeddöntőben. Az újabb rontás után most úgy döntött, soha többet nem lő tizenegyest.

A svájci Blick beszámolója szerint Akanji két évvel ezelőtti szinte magába roskadt a hibája után, most azonban széles mosoly ült az arcán. A csapat nem kapott gólt, és bejutott a negyeddöntőbe, ahol majd a címvédő argentinokkal játszik.

A védelem vezére azért elismerte: „Katasztrofális volt a tizenegyesem, az utolsó pillanatban változtattam meg a döntésemet.”

Eredetileg balra akarta lőni, de a kapus már abba az irányba mozdult el. „Aztán középre akartam lőni, de nem jött össze” – magyarázta Akanji, aki az „égbe” lőtt. A 30 éves játékos nem kertelt: „Szerintem, ez volt az utolsó tizenegyesem, mondtam Murat Yakinnak, hogy mostantól átadom a feladatot másoknak.”

„Mindenkinek azt mondta, hogy innentől kezdve biztosan nem vállal több tizenegyest” – erősítette meg a szövetségi kapitány a sajtótájékoztatón. Murat Yakin a Kolumbia elleni sikeres tizenegyespárbajt annak a műhelyfoglalkozásnak tulajdonítja, amelyet Patrick Foletti – a csapat kapus- és pontrúgás-edzője – tartott a játékosoknak San Diegóban, még a kieséses szakasz előtt.

Az 51 éves szakember nem kívánta felfedni a foglalkozás pontos részleteit, de megjegyezte: „Ha nem foglalkoztunk volna ezzel, most nem lennénk itt, és nem győztesként hagytuk volna el a pályát.”

Figyelemre méltó részlet volt, hogy minden svájci rúgót csapattársak kísértek a tizenegyespontig. A lövés után a csoport fogadta őket vissza. Ügyeltek arra is, hogy a játékosok között megmaradjon a szemkontaktus.

„A tizenegyespárbaj kimenetele nagyrészt mentális kérdés: hatással vannak rád az ellenfél szurkolói, 120 perc van a lábadban, az ellenfél játékosai pedig próbálnak kizökkenteni” – mondja Akanji. Szerencsére ott lehetett Granit Xhaka mellett, amikor a válogatott csapatkapitánya a saját büntetőjére készült. „Valaki közvetlenül odament hozzá, és próbálta megzavarni.”

Akanji szerint a Foletti által megmutatott videók hatalmas segítséget jelentettek a csapatnak a felkészülés során. „Kivéve engem” – tette hozzá nevetve.

Cédric Itten, a biztos lábú rúgók egyike azt is elárulta, hogy az öt lövő határozottan és magabiztosan jelentkezett a párbaj előtti megbeszélésen. „Elemeztük a helyzetet és gyakoroltuk is a szituációt; mindenki, aki vállalta a rúgást, magabiztos volt” – mondta.

Rubén Vargas lőtte be a döntő tizenegyest, annak ellenére, hogy sérülése miatt csak néhány percet tudott játszani. Már a mérkőzés előtt jelezte, hogy ha a pályán lesz, vállalja a lövést, és tartotta is a szavát. „Természetesen izgultam; másfajta nyomás nehezedik az emberre, amikor tudja, hogy az ő lövése döntheti el a meccset” – mondta.

Ennek ellenére nyugodtabbnak érezte magát, mint korábbi tizenegyeseinél. A párbaj előtt imával isteni segítséget kért. „Ez bátorságot adott” – árulta el.

Ha öt lövés után döntetlenre álltak volna még, Remo Freuler lett volna a hatodik rúgó. „Most, hogy Manu már nem vállalja a rúgást, visszakerültem az első öt közé” – mondta mosolyogva.