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Android logo displayed on a phone screen is seen in this illustration photo taken in Krakow, Poland on September 30, 2021. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)
Nyitókép: NurPhoto/Getty Images

Alapvető változás előtt áll az Android, minden felhasználót érinteni fog

Infostart

A jövőben azok járnak rosszabbul, akik szeretik a telefonjukba menteni a különböző adataikat, ugyanis korlátozást tervezget a Google.

Fontos változás élesedett a Google felhőtárhely-kalkulációjában: mostantól az androidos készülékek biztonsági mentésének minden elemét elszámolja a cég, szemben az eddigi megközelítéssel, amellyel csak a Fotók tartalmai és az MMS-es médiafájlok számítottak bele a tárhelykorlátba – írja az Engedget cikke nyomán a hvg.hu.

A változás az új Android-felhasználóknál azonnal vonatkozik majd, akik viszont eddig is a Google rendszerét használták, még kapnak pár hónap haladékot. Azt nem árulta el a cég, hogy pontosan meddig, csak hogy a következő hónapokban náluk is megtörténik az átállás.

A vállalat szóvivője szerint az új rendszer mindössze körülbelül 40 megabyte extra tárhelyet igényel majd évente. Emellett ezzel párhuzamosan új beállítási lehetőségek is érkeznek, amelyekkel beállíthatja, hogy mit szeretne menteni – és mit nem.

A beállítások az operációs rendszer Biztonsági mentés menülében lesznek elérhetők, és a mentésből kihagyhatók például az eszközbeállítások, a híváselőzmények, az SMS-ek, illetve bármi más, amiről úgy érezzük, hogy nincs rá szükségünk.

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