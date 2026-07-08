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Kubatov Gábor, az FTC elnökjelöltje, a Ferencvárosi Torna Club elnökségi tagja (k), Ballai Attila, az FTC sajtófőnöke (b) és Nyíri Zoltán sport-szakmai tanácsadó (j) a Centrál kávéházban, a sajtó képviselőivel folytatott háttérbeszélgetésen.
Nyitókép: MTI/Beliczay László

Ballai Attila: még jól is elsülhet a Szöllősi György elleni bizalmatlansági indítvány elbukásával előállt helyzet

InfoRádió

A sportújságíró-szövetség InfoRádiónak nyilatkozó tagja szerint a sportkormányzat szét tudja választani a bizalmatlansági indítványhoz vezető Szöllősi-kezdeményezéseket és a tagság véleményét, ráadásul az eddigi elnökség többségben is maradt a tagság szavazása után.

Mint az Infostart is hírül adta, a Magyar Sportújságírók Szövetsége rendkívüli közgyűlést tartott Lakitelken, ahol az elnökség visszahívásáról szavaztak a jelenlévő tagok.

Az InfoRádió helyszíni tudósítója szerint elbukott az elnökség visszahívására irányuló bizalmatlansági indítvány, még csak a többséget sem tudta megszerezni úgy, hogy kétharmadra lett volna szükség az elnökség visszahívására. 203-an vették fel a szavazócédulát, 202 szavazat került az urnákba, ebből egy volt érvénytelen. 85-en támogatták, hogy az elnökséget vissza kell hívni, 108-an nem támogatták, és 8-an tartózkodtak.

Ballai Attila, a Magyar Sportújságírók Szövetsége tagja, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője az eseményeket magyarázva az InfoRádióban – azok után, hogy Szöllősi György nem kívánt nyilatkozni – elmondta, a számok azt mutatják, a szövetség nem akart váltást.

„Ez azért jó szerintem, mert a legrosszabb eredmény az lett volna, ha az egyszerű többség megvan, de ez de jure kevés lett volna az elmozdításukhoz, hiszen az nagyon kicsi legitimáció lett volna. Ebben a helyzetben én az elnök helyében lemondtam volna. Így, ha úgy tetszik, 108-85 arányban nyert, megértem, hogy nem mondott le, ugyanakkor arra nagyon figyelnie kell, hogyha 85-en ellene szavaznak, az sok, nagyon komoly erő” – fogalmazott, hozzátéve, feladat lesz integrálni az elégedetleneket, elnézést kell kérni azért, ami döntően ezt a bizalmatlansági indítványt gerjesztette.

A maga részéről elégedett az eredménnyel, mert meggyőződése, hogy Szöllősi György elnök és a szövetség elnöksége az elmúlt években sokkal több jót tett, mint rosszat, az elnöknek így is a rossz kijavítására kell koncentrálnia.

Hogy Szöllősi György szoros kapcsolata Orbán Viktorral mennyire fogja könnyíteni a kapcsolatfelvételt az új kormányzattal, arról azt mondta, semmiképp nem volt szerencsés a választás előtt két nappal Orbán Viktor üzenetét szétküldeni a szövetség tagsága felé, ugyanakkor Szöllősi György magára vállalta ezt, mindazonáltal látszanak a sportirányítás felé pozitív jelek az új sportügyi kormányzattól, illetve az államtitkártól is, akik nem fogják egy ember kezdeményezését azonosítani a tagságéval.

A cikk Kalapos Mihály tudósítása alapján készült.

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Ballai Attila: még jól is elsülhet a Szöllősi György elleni bizalmatlansági indítvány elbukásával előállt helyzet

Ballai Attila: még jól is elsülhet a Szöllősi György elleni bizalmatlansági indítvány elbukásával előállt helyzet

A sportújságíró-szövetség InfoRádiónak nyilatkozó tagja szerint a sportkormányzat szét tudja választani a bizalmatlansági indítványhoz vezető Szöllősi-kezdeményezéseket és a tagság véleményét, ráadásul az eddigi elnökség többségben is maradt a tagság szavazása után.
 

Bizalmatlansági indítvány Szöllősi György ellen – helyén maradt az MSÚSZ elnöke

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