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Egyiptomi játékosok ünneplik csapattársuk, Emam Asúr gólját a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntõjébe jutásért játszott Ausztrália-Egyiptom mérkõzésen a texasi Dallas melletti Arlington AT&T Stadionjában 2026. július 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Jeffrey McWhorter

A rendkívül felháborodott egyiptomiak szidják a FIFA-t, de a FIFA-hoz fordultak

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Hosszam Hasszan, az egyiptomi válogatott szövetségi kapitánya karjaival X betűt formázott a François Letexier játékvezető felé az Argentína elleni a nyolcaddöntőben elszenvedett 3-2-es vereség után. Ez a gesztus hivatalos jelentéssel bír a FIFA-tornákon.

A karok X-alakban való keresztezése a FIFA jelzése a játékosoknak, a játékvezetőknek és a stábtagoknak a rasszista viselkedés jelentésére, ezt követően a játékvezető dönt a mérkőzés leállításáról. A jelzést 2024-ben vezették be.

Egyiptom 2–0-ra vezetett Jasszer Ibrahim és Mosztafa Ziko góljával, mielőtt Argentína háromszor is betalált a mérkőzés végén Cristian Romero, Lionel Messi és végül Enzo Fernandez fejesgóljával.

Az egyiptomi játékosok Messi egyenlítő gólja után szabálytalanság miatt tiltakoztak, miután korábban már érvénytelenítettek egy góljukat, és a vége előtt sárga lapot mutatott fel a francia bíró az egyiptomi technikai zónában.

Még érdekesebb volt a harmadik argentin gól előtti szituáció, amelynél úgy indult az Albiceleste támadása, hogy a cselező Mohamed Szalah rúgást kapott a lábára az argentin tizenhatoson belül.

Az egyiptomi játékosok, Hosszam Hasszan szövetségi kapitány, valamint számos szakértő – köztük a korábbi legendás futballista, Mohamed Abutrika – élesen bírálták a FIFA-t és az „igazságtalan” játékvezetést.

„Azt akarjátok, hogy Messi, a FIFA és a játékvezetés ellen is játsszunk? Én a jogaimat akarom. Nem kérek többet az alapvető jogaimnál – magyarázta felindultan Abutrika. – Ért minket igazságtalanság? Igen, ért.”

A 2008-ban az Év afrikai játékosának választott Mohamed Abutrika még ennél is tovább ment: „A FIFA már nem a fair playről szól, hanem a telefonos döntésekről. »Vissza kell vonni egy piros lapot? Persze, visszavonjuk.« Infantino, sajnos tönkretette a labdarúgást – dühöngött. – Telefonon keresztül visszavonni egy játékos piros lapját egy világbajnokságon? És még nyomást is gyakorolni a játékvezetőre azzal, hogy a lapot felmutató bíró múltja kifogásolható? Ez a játékvezetők elleni zaklatásnak minősül, ilyesmit soha nem szabadna megengedni. A labdarúgás veszélybe került.”

Ahmed Sobeir, az egyiptomi válogatott korábbi legendás kapusa – aki különben a „Fáraók” különösen az első félidőben bravúrt bravúrra halmozó kapusának, Mosztafa Sobeirnek az édesapja – csatlakozott Abutrika véleményéhez, és megkérdőjelezte Infantino pártatlanságát.

„Meddig marad ilyen állapotban a FIFA mint szervezet? – tette fel a kérdést egy másik korábbi híres futballista, a Tottenhamből is ismert Mido műsorában. – Láthattuk a Zöld-foki-szigetek elleni mérkőzésen, hogy Infantinót mennyire felzaklatta, amikor úgy tűnt, Argentína vereséget szenved. Sőt, ezt akaratlanul be is ismerte. Arról nem is beszélve, mi történt azzal az amerikai játékossal, akinek visszavonták a piros lapját.”

Maga Mido is hasonló véleményen volt: „Egyiptom már megtapasztalta a FIFA korruptságát. Évek óta mondogatjuk, hogy Infantino és emberei tisztán üzleti alapú sportággá alakítják át a labdarúgást, amely immár teljes mértékben a kapitalizmusról szól” – jelentette ki.

Hosszan Hasszan szövetségi kapitány is keményen fogalmazott a találkozó utáni sajtótájékoztatón: „Megérdemeltük volna a győzelmet; nem akarom azt mondani, hogy egyszerűen balszerencsénk volt. Nem, emelt fővel távozunk, de a végeredmény köszönőviszonyban sincs azzal a »fair play« szellemiséggel, amelyről a FIFA beszél. És a tisztelettől is messze áll. Szóval ma sem tisztelet, sem fair play nem volt. – mondta. – Argentína győzelme érdemtelen. Megígérem, hogy amint ma hazaérek, nem nézek több futballt ezen a világbajnokságon, mert nincs benne igazság. Személyes tiltakozásként nem követem tovább a világbajnokságot, miután hazaértem.”

Az Egyiptomi Labdarúgó Szövetség hivatalos panaszt nyújtott be a FIFA-hoz François Letexier ellen. Ebben a meg nem adott gól és a lehetséges büntető miatt tiltakoztak. Az Egyiptomi Szövetség vizsgálatot, és a játékvezető eltiltását követeli a világbajnokság további részéről.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    A rendkívül felháborodott egyiptomiak szidják a FIFA-t, de a FIFA-hoz fordultak

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