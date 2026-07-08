Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal

Azon túl, hogy a maga részéről megszűntnek tekinti a „bolond emberek” által vezetett Iránnal kötött tűzszüneti megállapodást, Donald Trump az ankarai NATO-csúcstalálkozón felszólalva elmondta: utasította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, amely elutasította, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében. Madridot pedig a NATO „szörnyű partnerének” nevezte.

„Spanyolország reménytelen eset. Többé nem akarunk kereskedni Spanyolországgal” – mondta az amerikai elnök hangsúlyozva, hogy Madrid nem veszi ki a részét a védelmi kiadásokból.

Trump, aki korábban több NATO-tagállammal szemben fejezte ki elégedetlenségét, mert nem támogatták az Irán elleni akcióban, különösen neheztel Spanyolországra, amely

nem engedélyezte, hogy az ország déli részén található katonai támaszpontokat az amerikai erők Irán elleni támadásokhoz használják.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő hivatala az amerikai elnök ankarai kijelentéseire válaszolva közölte, hogy azokat Trumptól csak a szokásosnak tekinti, és rámutatott, hogy a kétoldalú kapcsolatok mindkét ország számára előnyösek.