ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.46
usd:
314.28
bux:
139578.55
2026. július 8. szerda Ellák
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az Egyesült Államok fennállásának 250. évfordulója alkalmából a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, és Abraham Lincoln volt amerikai elnökök Rushmore-hegyi emlékmûvénél a dél-dakotai Keystone-ban 2026. július 3-án, a függetlenség napja elõestéjén.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Erős kijelentéseket tett szerdán Ankarában a NATO-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök.

Azon túl, hogy a maga részéről megszűntnek tekinti a „bolond emberek” által vezetett Iránnal kötött tűzszüneti megállapodást, Donald Trump az ankarai NATO-csúcstalálkozón felszólalva elmondta: utasította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy szakítsa meg a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal, amely elutasította, hogy az európai országok jelentősen növeljék katonai kiadásaikat saját védelmük finanszírozása érdekében. Madridot pedig a NATO „szörnyű partnerének” nevezte.

„Spanyolország reménytelen eset. Többé nem akarunk kereskedni Spanyolországgal” – mondta az amerikai elnök hangsúlyozva, hogy Madrid nem veszi ki a részét a védelmi kiadásokból.

Trump, aki korábban több NATO-tagállammal szemben fejezte ki elégedetlenségét, mert nem támogatták az Irán elleni akcióban, különösen neheztel Spanyolországra, amely

nem engedélyezte, hogy az ország déli részén található katonai támaszpontokat az amerikai erők Irán elleni támadásokhoz használják.

Pedro Sánchez spanyol kormányfő hivatala az amerikai elnök ankarai kijelentéseire válaszolva közölte, hogy azokat Trumptól csak a szokásosnak tekinti, és rámutatott, hogy a kétoldalú kapcsolatok mindkét ország számára előnyösek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal

spanyolország

donald trump

nato

kereskedelem

ankara

katonai kiadások

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Komoly veszély fenyegeti a magyar állóvizeket

Komoly veszély fenyegeti a magyar állóvizeket
A tartós és ismétlődő extrém meleg időszakok komoly károkat okoznak a hazai állóvizekben – hangsúlyozta Bíró Tibor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, miután újabb meleg időszak várható Európában.
 

Már úton a következő nagy hőség, de vajon alternatív módon is le tudja hűteni magát Európa?

Kivételesen meleg ez a nyár? – Mostantól szó sincs erről a kutató szerint

Viharos széllel söpör végig az országon egy hidegfront

Donald Trump: beteg emberek vezetik őket, vége az iráni megállapodásnak

Donald Trump: beteg emberek vezetik őket, vége az iráni megállapodásnak

Az Iránnal kötött, a háború befejezését célzó ideiglenes megállapodás „véget ért” – jelentette be szerdán Ankarában a NATO-csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök. Megszólalt az iráni hadsereg, illetve az EU repülésbiztonsági ügynöksége.
 

Donald Trump szerint megszakítják a kereskedelmi kapcsolatokat Spanyolországgal

Robbanások Iránban – erőteljes csapássorozat indult, Amerika intézkedéseket vont vissza

A közel-keleti fordulaton kívül más is hajtja az olajárakat

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.08. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Asztalra csapott a NATO második legnagyobb hadereje: szorosabb fegyvergyártási együttműködés kell

Asztalra csapott a NATO második legnagyobb hadereje: szorosabb fegyvergyártási együttműködés kell

A NATO európai tagországainak nagyobb felelősséget kell vállalniuk az észak-atlanti szövetség védelmi erejében anélkül, hogy akadályoznák az egységet - jelentette ki szerdán a török elnök Ankarában, egyúttal a tagországok közötti védelmi ipari korlátozások feloldását sürgette.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes kasza a világbajnokság a magyar fogadóknak: ezekkel nyerték eddig a legtöbbet a Tippmixkirályok

Döbbenetes kasza a világbajnokság a magyar fogadóknak: ezekkel nyerték eddig a legtöbbet a Tippmixkirályok

A labdarúgó-világbajnokság mérkőzései iránti fogadói érdeklődés jócskán felülmúlja a budapesti Bajnokok Ligája-döntő adatait.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says ceasefire 'is over' after US and Iran trade strikes overnight

Trump says ceasefire 'is over' after US and Iran trade strikes overnight

Speaking at a Nato summit in Turkey, the US president calls Iranian leaders "scum" and says negotiators can continue to talk - but they are "wasting their time".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 13:41
Újabb magyar ügy kerül az EU bírósága elé
2026. július 8. 12:28
Már úton a következő nagy hőség, de vajon alternatív módon is le tudja hűteni magát Európa?
×
×