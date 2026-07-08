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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kivételesen meleg ez a nyár? – Mostantól szó sincs erről a kutató szerint

Infostart / InfoRádió

Egyre hosszabbak a hőhullámok, és a hőkupoláknak köszönhetően egyre melegebbek is – mutatott rá az InfoRádió Aréna című műsorában a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Kovács Erik a hőkupola kialakulásának összetevőiről is beszélt, nem lehet túl sok reményünk.

Hosszú hetekig hőkupola alatt élt az ország, az ígért esőkből nagyon keveset lehetett látni, a hőmérséklet pedig csak nem akart visszaszorulni – 30 és 40 Celsius-fok között voltak a csúcsok árnyékban, de volt már idén 40 fok fölötti csúcshőmérséklet is, többször egymás után dőltek meg történelmi rekordok.

Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója az InfoRádió Aréna című műsorában tisztázta, mi is az a hőkupola, amely fogalommal nem is olyan rég találkozott először az ember.

„Van egy térség, amely fölé rakunk egy láthatatlan fedőt, és a fedő alatt nagyon meleg a levegő. Ráadásul a levegő még süllyed is lefele ebben a fedett térben, mert érkezik be az energia, és miközben süllyed, egyfolytában, mivel nyomás éri, melegszik ez a levegő, mint a kuktában. A láthatatlan fedő nem engedi azt, hogy a hűvös levegőt hordozó ciklonok beérkezzenek az adott térség fölé, eltéríti őket másik irányba. Gyakorlatilag nap mint nap érkezik az újabb és újabb energia a napból is, és érkezik a forró levegő a mi esetünkben az elmúlt időszakban Afrika felől is, így napról napra egyre nagyobb mennyiségű hő gyűlik össze” – magyarázta.

Beszélt a jet streamekről, a magaslégköri futóáramlatokról, amelyek normál esetben nyugat-keleties irányban mozognak. Ezek szűk, vékony szélcsatornák, mindenki találkozott már ilyennel, aki repülővel utazott. Például Budapestről Nyugatra később ér oda a repülő, mint amikor visszafele jön, azért, mert odafelé szembeszél van, visszafelé pedig meglovagolja a repülőgép ezt a futóáramlatot.

A jelenséget az tartja fenn, hogy nagyon nagy a hőmérsékleti kontraszt a szubtrópusi, trópusi területek, illetve az északi-sarki területek között.

Viszont azt is látják a klímaváltozás, illetve a felmelegedés következtében, hogy a sarki területek sokkal gyorsabban melegszenek, mint a trópusi, szubtrópusi területek, mivel annyi energia nincs, hogy tartósan fennmaradjon ez a forróság, ezért időnként tartósan begyengül, és a nyugatias, keleties irányból egy úgynevezett omega hullámot vet be, és ennek a közepén Afrika felől forró levegő érkezik északra. Ez a jelenség nagyon tartóssá is válhat.

„Ezeket a középtroposzférába haladó jet streameket követik a ciklonok is. Azok elmennek északra, odaviszik a csapadékot és a hűvös időjárást, a mi területünkön pedig bennragad ez a forró levegő. És azt láthatjuk a klímaváltozás következtében az elmúlt 10-15 évben, hogy, ezek a jet streamek egyre gyengébbek, egyre jobban, egyre tartósabban behullámzanak, illetve a blokkoló anticiklonok is egyre tartósabbak, és nagyon nehezen mozognak arrébb. Úgy kell elképzelni őket, mint idős, kövér embereket, akik nehezen mozognak és nagy a súlyuk, ezek az anticiklonok” – érzékeltette Kovács Erik a hőkupolák tartósságát okozó jelenséget.

Franciaország szélét múlt hét vége felé egy újabb hőkupola érte el. Ezt kommentálva a kutató elmondta: a nyári időszakra jellemző az az éghajlati-meteorológiai kifejezés, hogy

azori maximum.

Az anticiklon a nevét a keletkezési helyéről kapta, az Atlanti-óceánnak azon térségében jön létre, ahonnan mind gyakrabban átnyúlik a hatás a kontinens fölé. Blokkoló anticiklonok jönnek létre így, amelyek végül a száraz, meleg időjárást okozzák.

„Az azori maximum egyre jobban befolyásolja a nyári időjárásunkat. Ezért is van az, hogy egyre több a blokkoló anticiklon, ráadásul amikor maga a ciklon nem tud bejönni, annak van egy áramlási rendszere, és annak tartósan mindig az előáramlási rendszerében van Európa, ami szintén azt segíti elő, hogy még több meleg levegő érkezzen fölénk” – szögezte le.

Összességében tehát egyre gyakoribbak lesznek a hőhullámos-hőkupolás időszakok, az alattuk lévő hőhullámok pedig egyre intenzívebbek és egyre tartósabbak.

„Míg korábban – például a '70-es, '80-as években – egy hőhullám általában három-négy napig tartott a legjobb esetben, nem is ilyen magas hőmérséklettel, mint most,

egy-egy hőhullám ma már 14-15 napig is kitart itt a Kárpát-medencében,

illetve Közép-Európában” – rögzítette a vezető kutató az InfoRádió Aréna című műsorában.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült, a teljes beszélgetést alább megtekintheti, meghallgathatja.

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Kezdőlap    Tudomány    Kivételesen meleg ez a nyár? – Mostantól szó sincs erről a kutató szerint

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