Trágár kijelentése miatt kényszerült bocsánatkérésre a tisztás képviselő a parlamentben

Lezsák Anna a tiszás alkotmánymódosításról szóló vitában édesapját, Lezsák Sándort méltatta, aki szerinte a rendszerváltás egyik fontos szereplője volt. Azt is kijelentette, hogy a Tisza által kezdeményezett alkotmánymódosítás szerinte nem új rendszerváltás, hanem visszalépés a diktatúrába, és „történelmünk legsötétebb korszakát idézi”.

A felszólalás közben Kulcsár Krisztián mondott valamit, amit több fideszes képviselő hallott; a fideszes Panyi Miklós erről szóló posztja szerint „Kulcsár Krisztián tiszás képviselő száját Lezsák Anna fideszes képviselő asszony felszólalása alatt egyértelműen és letagadhatatlanul a »k**** a****« kifejezés hagyta el. Azt mintegy két tucat képviselő hallotta.”

Lezsák Anna után az ülésen Kulcsár Krisztián szólalt fel, élesen bírálva a Fidesz–KDNP elmúlt 16 éves kormányzását. Az őt követő KDNP-s Latorcai Csaba felszólította a kormánypárti politikust, hogy kérjen bocsánatot a megjegyzésért. Apáti István, a Mi Hazánk politikusa ugyancsak bocsánatkérésre szólította fel a tiszás képviselőt, aki ezt követően szót kért ismét, és elnézést kért Lezsák Annától, azt mondta, indulatos volt, és nem gondolta szó szerint a kijelentést.

Lezsák Anna elfogadta a bocsánatkérést, ugyanakkor azt mondta, szerinte az eset a Tisza Párt valódi arcát mutatja – számolt be a Telex.