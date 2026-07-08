Megnyílt az út az uniós alapjövedelemről szóló kezdeményezés előtt

A brüsszeli közlemény szerint a polgári kezdeményezés szervezői úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika gyors fejlődésével sürgős uniós fellépésre van szükség az elegendő munkahely biztosítására.

Az alapjövedelem mindenkinek tisztességes életet biztosít, és segít egy igazságosabb társadalom kialakításában – hangoztatták a szervezők, akik beadványukban arra kérték az Európai Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges és jogi lépést, mely segíthet a feltétel nélküli alapjövedelem uniós szintű bevezetésében.

Mivel a kezdeményezés megfelel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott formai feltételeknek, az uniós bizottság az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet értelmében jogilag elfogadhatónak tartja.

A javaslatok tartalmát az Európai Bizottság ebben a szakaszban még nem vizsgálta. A részleges nyilvántartásba vétel kétlépcsős eljárás keretében történik, amelynek első lépésében az Európai Bizottság arra kérte a szervezőket, hogy az előzetes értékelést figyelembe véve módosítsák eredeti kezdeményezésüket – tájékoztattak.

Az európai polgári kezdeményezés nem eshet a bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be, nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű, és nem lehet ellentétes az Európai Unió értékeivel.

A keddi nyilvántartásba vételtől számítva a szervezőknek hat hónap áll rendelkezésére, hogy megkezdjék az aláírásgyűjtést. Amennyiben az európai polgári kezdeményezés egy év alatt egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, az Európai Bizottságnak reagálnia kell. A brüsszeli testület dönt arról, hogy a kezdeményezésre válaszul hoz-e intézkedéseket vagy sem, és a döntését meg kell indokolnia.