Kilenc év után távozik Zlatko Dalić a horvát válogatott éléről

Az adriai ország szövetsége szerdán közölte, hogy az 59 éves szakember lemondott tisztségéről, a szövetség pedig megköszönte neki az elmúlt időszak eredményeit. A hazájában rendkívül népszerű tréner irányításával a nemzeti csapat a 2018-as vb-n ezüst-, a 2022-esen pedig bronzérmet nyert, míg a 2023-as Nemzetek Ligájában második lett.

Idei vb-szereplésük során a horvátok a csoportkörben 4–2-re kikaptak Angliától, majd Panamát 1–0-ra, Ghánát pedig 2–1-re verték, aztán a kieséses szakasz nyitányán egy 94. percben kapott góllal 2–1-re alulmaradtak Portugáliával szemben.