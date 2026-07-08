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Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány a 2026-os labdarúgó-világbajnokság L csoportja harmadik fordulójának Horvátország-Ghána mérkõzése kezdetén a philadelphiai Lincoln Financial Field stadionban 2026. június 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Kilenc év után távozik Zlatko Dalić a horvát válogatott éléről

Infostart / MTI

Kilenc év után távozik Zlatko Dalic, a világbajnokságon a 32 között búcsúzott horvát labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Az adriai ország szövetsége szerdán közölte, hogy az 59 éves szakember lemondott tisztségéről, a szövetség pedig megköszönte neki az elmúlt időszak eredményeit. A hazájában rendkívül népszerű tréner irányításával a nemzeti csapat a 2018-as vb-n ezüst-, a 2022-esen pedig bronzérmet nyert, míg a 2023-as Nemzetek Ligájában második lett.

Idei vb-szereplésük során a horvátok a csoportkörben 4–2-re kikaptak Angliától, majd Panamát 1–0-ra, Ghánát pedig 2–1-re verték, aztán a kieséses szakasz nyitányán egy 94. percben kapott góllal 2–1-re alulmaradtak Portugáliával szemben.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Kilenc év után távozik Zlatko Dalić a horvát válogatott éléről

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