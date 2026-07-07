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A portugál Cristiano Ronaldo a németországi labdarúgó Európa-bajnokság F csoportja harmadik fordulójában játszott Georgia-Portugália mérkőzésen a gelsenkircheni AufSchalke Arénában 2024. június 26-án.
Nyitókép: MTI/AP/Andreea Alexandru

Cristiano Ronaldo súlyos kritikákat kapott „otthonról”

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ELŐZMÉNYEK

Cristiano Ronaldo maga is kimondta, ami evidens egy, a 42. évében járó futballista esetében: ez volt az utolsó világbajnoksága. Igaz, mi ezt gondoltuk a katari kiesés után is, de ő 2026-ban megpróbálta még egyszer üldözőbe venni az egyetlen olyan nagy címet, amelyet nem tudott megnyerni a pályafutása során.

A portugál sajtóban a torna alatt is felvetődött, hogy helye van-e a kezdő tizenegyben, hogy hány játékperc ideális a számára egy vb-mérkőzésen, sőt, hogy nem lenne kézenfekvő, hogy a katari példa alapján csereként álljon be a hajrára, Gonçalo Ramos helyére.

Roberto Martínez, a spanyol nemzetiségű portugál szövetségi kapitány azonban hajlíthatatlan volt: tartotta magát az alapvéleményéhez, mely szerint a portugál válogatott alapösszeállítása Cristiano Ronaldo és tíz további játékos.

A legnagyobb példányszámú és legtekintélyesebb portugál sportnapilap, az A Bola a kiesés után nem kímélte a szupersztárt.

Felhozta, hogy CR7-nek ez volt a kilencedik mérkőzése a világbajnokságok kieséses szakaszában gól és gólpassz nélkül. Korábban gólt szerzett a tornán – büntetőt értékesített Horvátország ellen –, de a nyolcaddöntőben nem szerzett gólt és gólpasszt.

A spanyolok elleni vereség után leginkább azzal támadta a portugál sajtó Roberto Martínezt, hogy végig a pályán hagyta Ronaldót, s ezzel párhuzamosan

hamar „előtte” a rendes játékidőre engedélyezett cserelehetőségeit, elveszítve annak lehetőségét, hogy Gonçalo Ramos pályára kerülhessen.

Hat világbajnokság alatt Ronaldóval mindössze kétszer jutott túl a nyolcaddöntőn a portugál válogatott: 2006-ban, amikor szélsőként játszott, és Portugália negyedik lett; valamint 2022-ben, amikor mindkét kieséses mérkőzésen Gonçalo Ramos helyett csereként állt be. 2014-ben, Brazíliában a válogatott nem jutott tovább a csoportkörön.

Az A Bola kigyűjtötte, hogy kilenc, a nyolcaddöntőben vagy később lejátszott vb-mérkőzésen CR7 659 percet töltött a pályán gól és gólpassz nélkül. Ebből a kilenc mérkőzésből Portugália csak kettőt nyert meg 120 percen belül – érdekes módon azokat, amelyeken Ronaldo a legkevesebbet játszott (Hollandia ellen 2006-ban és Svájc ellen 2022-ben). Egy döntetlent játszottak (Anglia ellen, büntetőkkel továbbjutottak), és haton kikaptak.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Cristiano Ronaldo súlyos kritikákat kapott „otthonról”

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