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Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetõje a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyûlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Sadak Souici

Le Pen meghozta a nagy döntést

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Marine Le Pen elindul a 2027-es elnökválasztáson. Ezt kedd este jelentette be, néhány órával azután, hogy ugyan a párizsi fellebbviteli bíróság bűnösnek találta az európai parlamenti juttatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben, de hatályon kívül helyezte közhivatal viseléstől való eltiltását.

Az immáron négyszeres elnökjelölt azt is bejelentette, hogy a legmagasabb jogi szervnél, a Semmítőszéknél felülvizsgálati kérelmet nyújt be, ami „felfüggeszti a párizsi fellebbviteli bíróság keddi ítéletének hatályát”.

Az ellenzéki politikust három év börtönbüntetésre ítélték, amelyből két év felfüggesztett, az egy év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel, elektromos nyomkövető viselése mellett.

„Elektronikus nyomkövető nélkül fogok kampányolni” – tette hozzá az elnökválasztáson negyedik alkalommal induló 57 éves ellenzéki politikus a TF1 kereskedelmi híradójában adott interjúban, ahol ismételten ártatlannak vallotta magát a hűtlen kezelés vádjában.

A francia szélsőjobboldal vezetőjét a bíróság 45 hónapra eltiltotta a közügyektől, de ebből 30 hónapot felfüggesztett. Mivel a 2025 márciusában meghozott elsőfokú ítéletben az eltiltás azonnal végrehajtandó volt, a Marine Le Penre kiszabott 15 havi eltiltás időtartama mostanra véget ért.

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