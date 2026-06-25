ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.52
usd:
311.57
bux:
139624.46
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Senior woman in the city
Nyitókép: Eva-Katalin/Getty Images

MNB-igazgató: az infláció várhatóan a jövő év végéig marad a jegybanki toleranciasáv alatt

Infostart / MTI

Az infláció 2027 negyedik negyedévének végéig a jegybanki toleranciasáv alatt alakulhat; az idei éves átlagos infláció 2, a jövő évi 1,4 százalékponttal alacsonyabban alakulhat a márciusi előrejelzéshez képest – ismertette Balatoni András, az MNB közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója a jegybank júniusi Inflációs jelentését bemutató online tájékoztatóján.

Az MNB az idén 1,8 százalékos, jövőre 2,3 százalékos, 2028-ban 3,0 százalékos inflációt vár a legfrissebb jelentés szerint.

A júniusi jelentés magasabb GDP növekedésre számít: idén 2,0 százalékos bővülést, míg márciusban még 1,7 százalékot prognosztizáltak. 2027-ben 3,0 százalékkal, 2028-ban pedig 2,9 százalékkal bővülhet a GDP a jegybank szerint. Balatoni András elmondta: az elmúlt évek kapacitásbővítő beruházásai segítik az ipari export bővülését, és az elérhetővé vált uniós források lendületet adhatnak a beruházásoknak, amelynek növekedési hatása fokozatosan jelentkezhet.

Balatoni András az inflációs prognózis jelentős csökkentését azzal indokolta, hogy a korábbi előrejelzéshez képest az energiaárakra vonatkozó feltevés mérséklődött: a Brent olajár a hordónkénti 100 dollár feletti értékről 80 dollár alá csökkent, a gáz világpiaci ára még ennél is drasztikusabban esett, idén 22, jövőre 27 százalékkal alacsonyabb lesz, ami a hazai inflációt is befolyásolja. Ezzel együtt világszerte emelkedett az infláció az év eleje óta, ugyanakkor az inflációs hullám mérséklődni fog az olajárak esése nyomán – tette hozzá.

A konjunktúra alakulását a német gazdaság kilátásai határozzák meg, a német ipari termelés 2026 közepétől enyhén bővülhet a piaci elemzők szerint – mondta, jelezve: idén és jövőre lefelé tolódtak a növekedési várakozások a főbb külkereskedelmi partnereknél, idén 0,2, jövőre 0,3 százalékponttal mérsékelték a felvevőpiaci növekedési prognózist, a geopolitikai bizonytalanság továbbra is magas.

Kiemelte: az inflációs adatok ugyanakkor kedvezőbbek lettek áprilisban és főleg májusban; elsősorban az élelmiszerek, az iparcikkek, üzemanyagok, visszafogottabb áremelkedése miatt maradt el a várttól. Májusban az infláció 1,8 százalékra, a maginfláció 2,0 százalékra csökkent. Az áremelkedési ütem áprilishoz képesti mérséklődése az élelmiszerek és az iparcikkek lassuló árdinamikájához köthető, amelyeket az erősebb forint dezinflációs hatása támogatott: március és június között 9,1 százalékkal volt erősebb a forint, ami szintén erőteljes dezinflációs hatás.

Ezzel együtt a lakossági inflációs várakozások markánsan mérséklődtek, amire az elmúlt időszakban nem volt példa az igazgató szerint, ahogy a vállalkozók inflációs várakozása sem volt ilyen alacsony az elmúlt hat évben, mint jelenleg. A középtávú inflációs dinamika vizsgálatakor mindezeket kedvezőnek nevezte.

Kitért arra, hogy a védett ár alatt alakulhat az üzemanyagok ára az előrejelzési horizonton, amit a forint árfolyamának erősödése, az olajár világpiaci csökkenése, illetve a finomítói árrés mérséklődése idézett elő. Június végén ez az intézkedés elvesztette effektivitását, így kivezetésre kerül – mondta, jelezve, hogy miniszteri rendelettel újból bevezethető lehet. A jegybank szerint rövid távon az olajpiaci konszolidáció és az árfolyamerősödés miatt tartósan a védett ár alatt marad az üzemanyagok piaci ára.

Idén 6,5 százalékra emelkedhet a költségvetési deficit, majd az állami kamatkiadások csökkenésének is köszönhetően 2027-ben 5,4 százalékra, 2028-ban pedig 4,7 százalékra mérséklődhet a hiány. A jegybanki előrejelzés szerint a GDP-arányos bruttó államadósság 2026-ban stagnálhat, majd 2027-ben és 2028-ban kismértékben csökkenhet. A monetáris tanács értékelése alapján a júniusi előrejelzés alappályáját kiegyensúlyozott inflációs és felfelé mutató növekedési kockázatok övezik.

A következő Inflációs jelentést három hónap múlva, szeptemberben jelenteti meg az MNB.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    MNB-igazgató: az infláció várhatóan a jövő év végéig marad a jegybanki toleranciasáv alatt

mnb

infláció

balatoni andrás

inflációs jelentés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal
cikkünk frissül

Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal
Magyar Péter: hatályba lépett a hőség-kormányrendelet, a hőség miatt péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. 111 esetben van vízkorlátozásos, döntően önkormányzati tulajdonú helyeken. Tájékoztatót tartanak a kormány döntéseiről. Az államigazgatásban ahol lehetséges, hétfőn és kedden home office lesz. Akár a 2022-es évszázados aszályhoz hasonló károkat fog okozni a mezőgazdaságban idén is a hőség. Nyitott, széles körű alkotmányozás lesz, a végén népszavazás hagyja jóvá. A legfőbb ügyész és az ukrán „aranykonvoj” ügye is a témák között lesz – tartson velünk!
 

Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót – elrendelték a harmadfokú riasztást

Aranykonvoj – reagált a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter ultimátumára

Magyar Péter ultimátumot adott a legfőbb ügyésznek

Felmentették Czunyiné Bertalan Juditot

Gyulai Miklós: ha vannak ellenem bizonyítékok, akkor álljanak elő velük

Gyulai Miklós: ha vannak ellenem bizonyítékok, akkor álljanak elő velük

Hőzöngés és lázongás kezdődött a Magyar Atlétikai Szövetségen belül a párizsi olimpia után, és ezt főleg olyanok szították, akik korábban semmilyen problémát nem jeleztek, sőt élvezték a biztosított lehetőségeket – mondta a sportvezető, aki szeptember 1-jével távozik posztjáról. Úgy véli, a magyar atlétikában dolgozók a jelentős mennyiségű anyagi forrás birtokában elkényelmesedtek az elmúlt években. Kitért az őt ért támadásokra és arra is, mi lesz a sorsa a Gyulai Memorialnak, valamint a budapesti atlétikai világdöntőnek.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
A Hormuzi-szoros Irán igazi atomfegyvere? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.25. csütörtök, 18:00
Mészöly Géza korábbi válogatott labdarúgó, edző
Újvári Gábor újságíró, sportvezető
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Döntött a kormány: péntektől rendkívüli tájékoztatás lép életbe

Döntött a kormány: péntektől rendkívüli tájékoztatás lép életbe

Szerdán ülésezett a kormány és péntektől háromnapos kihelyezett ülés vár a kabinetre. Ebben a helyzetben tartott kormányszóvivői tájékoztatót Magyar Péter. Az eseményen kezdetben a hőséggel kapcsolatos kormányzati intézkedéseket ismertették, a kormányfő ennek kapcsán közölte: az államigazgatásban, állami cégeknél home office-t rendel el a hétfői és keddi napra. Majd Vitézy Dávid jelentett be fontos terveket, az uniós pénzek lehívása érdekében, például átfogó törvénymódosító javaslatcsomag jön jövő héten az MFB-t érintően.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok

Megjött a rendelet: ekkora fizetésemelést kapnak a pedagógusok

Kiderült, pontosan milyen sávokban emelkedhetnek a pedagógusbérek.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers searching rubble after Venezuela's strongest earthquake since 1900

Rescuers searching rubble after Venezuela's strongest earthquake since 1900

At least 164 people have killed, with the number expected to rise. More than 100 buildings have collapsed in the state of La Guaira alone, the UN says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 17:22
Új fejlemény Bús Balázs és az NKA-s tisztviselők ügyében
2026. június 25. 16:57
Balaton: az alacsony vízszint gondot okoz a szervezőknek
×
×