Elvárások érkeztek Brüsszelből – a nap hírei

Megszüntet öt kisebb adónemet, szigorítja a szennyező cégeket sújtó adószabályokat és megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz adókedvezményeket a kormány. Magyar Péter miniszterelnök elmondta: eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót és az ebadót, valamint megszüntetik a bevándorlási különadót. Kivezetik az uniós joggal ellentétes széndioxid kvótaadót. Ugyanakkor megduplázzák a nagy szennyező cégek levegőterhelési díját. A társasági adókedvezmények közül kivezetik azokat, amelyek a globális nagyvállalatokat, kiváltságos gazdasági szereplőket, politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták. Átalakítják a bizalmi vagyonkezelést is, hogy az a magyar családi vállalkozások generációváltását segítse. Magyar Péter szerint ez évente várhatóan több tízmilliárd forint adóbevételt jelenthet költségvetésnek.

Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága,

a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobbiszabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanakkor pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését. A testület közölte: továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat.

Benyújtották a százezer forintos iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatot. Az előterjesztés szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá.

Továbbra is biztonságosnak tartja a hazai üzemanyag-ellátást az energetikai minisztérium, de a nemzetközi kockázatok miatt kiemelt célnak tartja a biztonsági tartalék megőrzését. Előzőleg a Független Benzinkutak Szövetsége intézkedéseket sürgetett az üzemanyagellátás biztonságának fenntartásáért. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az InfoRádióban arról beszélt: a benzinnél és a gázolajnál még némi mennyiség hiányzik, de ott is 40-50 napra elegendő a készlet.

A korábban bejelentettél több szélerőmű épülhet, mert a vártnál jóval nagyobb beruházói érdeklődés – közölte közösségi oldalán az energetikai miniszter. Kapitány István azt mondta, hogy 700 helyett közel 1000 megawattnyi új szélerőmű kaphat hálózati csatlakozási lehetőséget az első körben. Hozzátette, hogy felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy augusztus közepére készítsen részletes hálózati és műszaki elemzést a fejlesztésekről.

Két nappal tovább, még hétfőig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagságára. A pályázati határidő meghosszabbítását Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be a Facebook-oldalán. Az eredeti határidő pénteken járt volna le.

Andy Burnham a kormányzó brit Munkáspárt új vezetője. A volt manchesteri polgármester megválasztását a Labour rendkívüli kongresszusán hirdette ki a belügyminiszter, a párt országos végrehajtó bizottságának elnöke. A politikus Keir Starmer miniszterelnököt váltja a két éve kormányzó Munkáspárt élén. Andy Burnham hétfőtől a miniszterelnöki tisztséget is átveszi Keir Starmertől, miután III. Károly király formálisan megbízza az új brit kormány megalakításával.

Továbbra is több mint kétszáz megfékezetlen erdőtűz pusztít Kanadába. A füst miatt több millió lakos számára egészségtelen a levegő az Egyesült Államok északkeleti részén. Az egészségre veszélyes levegővel sújtott terület sávja az Egyesült Államok szinte teljes északkeleti részét érinti, különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államot, valamint a fővárost, Washingtont.

Heves viharokkal ért véget Franciaországban a 12 napos hőhullám. A szélsőséges időjárásban egy nő meghalt, amikor rádőlt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás miatt keletkezett tűzben vesztette életét. A viharok több térségben jelentős károkat okoztak: erős széllökések, jégeső és villámcsapások kísérték őket.

A Richter skálán mért 7,4 es erejű földrengés volt Mexikó déli részén. A hatóságok szökőárriadót rendeltek el. A rengés a szomszédos Guatemalában és El Salvadorban is érezhető volt. A földmozgás a mexikói Puerto Madero város kikötő közelében történt. Sérültekről és károkról egyelőre nem érkezett jelentés.