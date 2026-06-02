Óbudai korrupciós ügy: nem cáfolja az ügyészség, hogy előállították Őrsi Gergely polgármestert is

A Központi Nyomozó Főügyészség az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben számos helyszínen több önkormányzatot is érintően végzett eljárási cselekményeket. Az ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás – mondta Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az InfoRádióban.

Hozzátette: a Nyomozó Főügyészség által szervezett összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vett részt, abban az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködött, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végezte.

A nagyszabású eljárási cselekmények során

a nyomozóügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre, valamint több személy előállításáról, őrizetbe vételéről és gyanúsítotti kihallgatásáról döntöttek, őket azonban egyelőre nem kívánják megnevezni.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást, az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően várhatóan a hét második felében adnak.

Az InfoRádió kérdésére a szóvivő elmondta: a nyomozás vesztegetés, tehát minősített befolyással üzérkedés bűntette miatt van elrendelve, de a gyanúsítások lettek már korábban is közölve, más bűncselekmények miatt is, ezek

többnyire korrupciós bűncselekmények, vesztegetés, illetve az ahhoz kapcsolódó magánokirat-hamisítás és egyéb bűncselekmények.

Mint a szóvivő fogalmazott, amit a Központi Nyomozó Főügyészség óbudai korrupciós ügynek hív, miután már a sajtóban is így jelent meg, és ez egy nyomozást érint; „ezek a ma zajló végrehajtott nyomozati cselekmények ehhez az ügyhöz kapcsolódnak”. Mint mondta, további szálak merültek föl, de nem kívánják egyelőre érdemben megnevezni. Hozzátette: „azt azonban mindenképpen szeretném tisztázni, hogy egy ügyről van szó, tehát egy nyomozás folyik ebben a tekintetben a főügyészségen”.

Hogy hány személyt állítottak elő, illetve hány személy érintett, egyelőre ezt sem kívánják közölni a nyilvánossággal. „Várhatóan csütörtökön fogunk újabb sajtóközleményt kiadni. A most elvégzett nyomozati cselekmények értékelését követően fogunk tudni pontosan választ adni arra a kérdésre, hogy hány személyt érintenek ezek a nyomozati cselekmények” – mondta Kovács Katalin.

Az InfoRádió kérdésére, miszerint a sajtóban számtalan beszámolóban megjelent, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, és ezt meg tudja-e erősíteni, azt mondta: „az ügyészség nem kívánja megjelölni, illetve megnevezni az ügyben jelenleg érintett személyeket, azonban ezeket a sajtóértesüléseket, amire hivatkoznak, nem cáfoljuk.”

A cikk Szabó S. Gergő interjúja alapján készült