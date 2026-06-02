2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere beszédet mond az MSZP kongresszusi ülésén az Európa Hajón 2024. március 23-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Dőlnek a nevek és a részletek a Központi Nyomozó Főügyészség kedd reggeli akciója után

Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedd reggel a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) nyomozói – közölte a kerületi önkormányzat.

A távirati iroda a kedden megjelent sajtóhírek nyomán kereste meg a kerületet, amely válaszában azt írta: a polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátotta.

A keddi „nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség nem adott ki tájékoztatást” – közölték.

Mint írták, „az önkormányzat és a polgármester minden esetben a törvényeknek megfelelően járt el, és ezt készen állunk a KNYF felé is igazolni az ügy mielőbbi tisztázása érdekében”.

A 24.hu „egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített” információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergelyt is előállították kedden.

A KNYF azt közölte, hogy összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, vesztegetés, befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában.

A főügyészség korábban azt közölte, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban jelenleg számos helyszínen - köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények. Az összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére - a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi. A nagyszabású eljárási cselekmények során az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több ember őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek – tették hozzá.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzése és értékelése után, várhatóan a hét második felében adnak – áll a közleményben.

Kovács Katalin, a KNYF szóvivője megismételte, hogy a folyamatban lévő ügyről csak később adhatnak konkrét információt, ugyanakkor nem cáfolta, hogy Molnár Zsolt és Őrsi Gergely érintettek lehetnek az ügyben.

Az MSZP-nél azt közölték, nincs tudomásuk az ügyről és a hatósági intézkedésről.

„Az MSZP elvárja a hatóságoktól, hogy minden ügyben tisztességesen, részrehajlásmentesen és az igazság feltárásának érdekében végezzék munkájukat, és bízunk benne, hogy ez ebben az esetben is így történik” – írták.

Kiss László, a III. kerület polgármestere a Facebook-oldalán azt írta, hogy az ügyészség kedd reggel közleményt adott ki, amelynek a kommentálása normális esetben nem lenne feladatuk, „azonban az ügyészség félrevezető kommunikációja miatt kénytelenek vagyunk így tenni”.

„Nem tudunk arról, hogy a mai ügyészségi akció érintené önkormányzatunkat; nem tudunk arról, hogy bármilyen nyomozati cselekmény történne Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában, bármely intézményénél vagy cégénél” – fogalmazott a polgármester.

Történelmileg erős szinten kezdi a forint a keddi napot, a hazai valuta a nemzetközi turbulenciák ellenére is ellenálló tudott maradni. A globális devizapiacok továbbra is az iráni háború fejleményeire, és a konfliktus elhúzódása miatt egyre növekvő inflációs kockázatokra figyelnek. Miközben jelenleg úgy tűnik, mintha minden békehírt "megvennének" a befektetők, hogy aztán minden eszkalációról szóló hírre eladjanak, egyre közelebb vagyunk a kritikus ponthoz, amikor már az azonnali lezárás is jelentős és visszafordíthatatlan gazdasági károkat okoz – vagy talán már el is hagytuk. Az inflációs folyamatokról ma az eurozónából érkező adatok alapján kaphattunk pontosabb képet, amiből kiderült: két és fél éve nem látott szintre gyorsult az infláció az euróövezetben.

