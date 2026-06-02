Korrupciós ügy: újabb budapesti kerületi önkormányzat közölte, hogy náluk is folyik nyomozás

„Az önkormányzat hivatalos közleménye. A mai napon a Központi Nyomozó Főügyészség intézkedést hajtott végre Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatánál. Az ügyészi intézkedés során senkit nem állítottak elő, senkivel nem közöltek gyanúsítást. Az ügy mielőbbi tisztázásának érdekében az önkormányzat mindenben szorosan együttműködik a Központi Nyomozó Főügyészséggel. Az üggyel kapcsolatban kérjük a sajtó és a lakosság türelmét a Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos tájékoztatásának megjelenéséig” – tette közzé a XV. kerület a honlapján.

Előzőleg kiderült: Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a II. kerületi Polgármesteri Hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek kedd reggel a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) nyomozói – közölte a kerületi önkormányzat.

A távirati iroda a kedden megjelent sajtóhírek nyomán kereste meg a kerületet, amely válaszában azt írta: a polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátottak. A keddi „nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a Központi Nyomozó Főügyészség nem adott ki tájékoztatást” – közölték.

Mint írták, „az önkormányzat és a polgármester minden esetben a törvényeknek megfelelően járt el, és ezt készen állunk a KNYF felé is igazolni az ügy mielőbbi tisztázása érdekében”.

A 24.hu

„egybehangzó, de hivatalosan meg nem erősített” információi szerint Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és Őrsi Gergelyt is előállították kedden.

Előzőleg az ügyészség közölte: „a Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában a mai napon összehangolt nyomozási cselekményeket hajt végre.

A korrupciós bűncselekmények miatt folytatott nyomozásban, jelenleg számos helyszínen – köztük önkormányzatoknál is – zajlanak eljárási cselekmények. A nyomozó főügyészség által szervezett összehangolt akcióban több mint 70 hivatalos személy vesz részt, abban – az ügyészség felkérésére – a Nemzeti Védelmi Szolgálat állománya is közreműködik, míg az eljárási cselekmények biztosítását a Készenléti Rendőrség végzi. A nagyszabású eljárási cselekmények során

az ügyészek kutatásokat és lefoglalásokat hajtanak végre, valamint több személy őrizetbe vételéről és előállításáról is döntöttek.

Az ügyről részletesebb tájékoztatást az elsődleges nyomozati cselekmények elvégzését és értékelését követően, várhatóan a hét második felében adunk. Az újabb sajtóközlemény kiadásáig kérjük a sajtó türelmét, az ügyben érdemi válaszadásra addig nincs módunk.”

Reakcióként Óbuda önkormányzata közölte: „Nem tudunk arról, hogy a mai ügyészségi akció érintené önkormányzatunkat; nem tudunk arról, hogy bármilyen nyomozati cselekmény történne Óbuda-Békásmegyer Polgármesteri Hivatalában, bármely intézményénél vagy cégénél. Jelen nyomozati eljárássorozatról semmilyen információnk nincs.”