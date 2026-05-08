Légi felvétel egy bányáról, ahol egy teherautó kavicskupacokon áll.
Nyitókép: Pexels.com

Sopronban is kimutatták az azbesztszennyezés jelenlétét

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Sopronban vett mintákról igazolta a Greenpeace az azbeszt jelenlétét – tájékoztatta a szervezet pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint a Greenpeace munkatársai április 22-én egy soproni parkolóban végeztek felderítést, ahol egyértelműnek tűnt, hogy a terület azbeszttel szennyezett, így a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal vizsgálatát, kármentesítését kérték.

Mint írták, a soproni városvezetés a közösségi médiában jelezte, hogy tudomásuk szerint a megadott helyen nem osztrák bányából származó kőzet található. „A polgármester egy videóban kijelentette, hogy az ő adataik szerint Sopronban nincs érintett közterület, azonban elismerte, hogy a magánberuházásokkal kapcsolatban nem állnak rendelkezésükre információk” – fogalmaztak.

A Greenpeace-hez eljutott információk szerint sok magánberuházást érinthet az azbesztszennyezés ügye, ezért két helyszínen is a vizsgálat mellett döntött a szervezet. Mindkét esetben beigazolódott a szennyezettség gyanúja

– írták.

A mérési eredményeket a Greenpeace eljuttatja a hatóságoknak és Sopron önkormányzatának, intézkedésüket kérve.

Mint írták, a Pozsonyi úti helyszín egy forgalmas kereszteződés jelentős áthaladó autóforgalommal, ahol egy lakóautó-kereskedés található, amelynek közelében pár száz méterre lakóházak és temető van.

A másik helyszín az Egeredi-domb lakópark egyik utcája, ahol társasházat építenek. A magánberuházásban zajló építkezésről származó azbesztes kőzúzalék kikerült az útra, amelyen nincs aszfalt.

A közleményben kitértek arra is, hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal kivizsgálta az azbesztszennyezéssel érintett bozsoki parkolót és megerősítette a Greenpeace korábbi méréseit, így a környezetvédelmi hatóság közigazgatási hatósági eljárást indított.

Mint írták, az előzetes adatok szerint a nyugat-magyarországi településeket érintő azbesztszennyezettség lényegesen nagyobb mértékű, mint amit korábban bárki feltételezett.

A Greenpeace Magyarország levelet intéz a kijelölt egészségügyi és környezetvédelmi miniszterekhez, javasolva a hivatalba lépésüket követő rendkívüli intézkedések mielőbbi meghozatalát.

A Greenpeace álláspontja szerint az osztrák felelősség egyértelmű, mert bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy évek óta tudomásuk volt az osztrák hatóságoknak az érintett bányák termékeinek azbeszt-szennyezettségről, ezért a későbbiekben a kormánynak kell gondoskodnia a szükséges kártérítési mechanizmusokról, amelyek fedezik a mentesítés és egyéb védekezési költségeket.

A Greenpeace Ausztria által feltárt bizonyítékokat minden illetékesnek eljuttatja a szervezet.

A Greenpeace szerint a legfontosabb szempont az emberi egészség védelme, ezért az azonnali intézkedések között a szennyezettség mielőbbi feltérképezését, az érintett területek rendszeres, intenzív locsolásán túl a területek lehetőség szerinti lezárását, majd az azbeszttartalmú kőzetek mielőbbi eltávolítását kell elsődleges célnak tekinteni. Amennyiben ez rövid távon nem megoldható, ideiglenes letakarásuk és a szállítás előtti biztonságos izolálásuk szükséges – írták.

A közleményben idézték Simon Gergelyt, a Greenpeace vegyianyag-szakértőjét, aki szerint javasolják, hogy az érintett minisztériumok vezetői, a szakhatóságok és intézmények, az érintett önkormányzatok vezetői, helyi parlamenti képviselők, valamint az azbesztmentesítési és -vizsgáló cégek szakemberei hozzanak létre egyeztető fórumot, ahol a helyzet rövid és hosszú távú megoldásairól is dönthetnek.

Az ügy rendezése érdekében a Greenpeace felajánlja magyar és osztrák kollégáinak szakmai tudását és tapasztalatait – tette hozzá a szakértő.

Duna House: az elsőlakás-vásárlóké a piac, de a befektetők árszintje dominál

Visszaesett Budapesten a befektetési célú vásárlások aránya, az árszint viszont a tavalyi befektetői csúcson stabilizálódott – írja elemzésében a Duna House. Az Otthon Start átírta a fővárosi piac szerkezetét: a befektetési vásárlók aktivitása mérséklősött, miközben az árszint a befektetői időszakból megörökölt magas sávban maradt.

Szárnyal a forint, komoly árcsökkentést jelentett be a Skoda, Volkswagen, Audi: jól járhat, aki most készül autót venni

A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria.

Trump says US-Iran ceasefire still in place after exchange of fire in Strait of Hormuz

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

