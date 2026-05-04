2026. május 4. hétfő Flórián, Mónika
Figyemeztetõ tábla az Olad-városrész családi házas övezetében Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Azbesztszennyezés Szombathelyen: a polgármester mondta el, mikor kezdődhet a nagy védekezési munka

ELŐZMÉNYEK

Szombathelynek napi félmillió forintjába kerül az azbesztszennyezés elleni ideiglenes védekezés, ezért gyorsan állandó megoldás kell. A javaslatok megvannak, csak közben épp kormányváltás zajlik, így a hivatalokban lassabban mennek a dolgok – mondta az InfoRádióban a város polgármestere. Nemény András szerint az osztrák bányákból Magyarország egész nyugati részére kerülhetett olyan kőzúzalék, amely rákkeltő azbesztet tartalmaz.

Ez a szennyezés Szombathelyen jóval túlnyúló probléma. Nemcsak a megyében, hanem a régióban is nagyon sok helyen fordulhat elő ilyen anyag, hiszen nemcsak az önkormányzatok, hanem magánszemélyek is vásárolták Ausztriából az azbeszttel szennyezett kőzúzalékot, úgyhogy maga a felderítés is nehéz folyamat – mondta Nemény András szombathelyi polgármester az InfoRádióban.

Azóta egyrészt született egy kormányhatározat, amely a felderítésre fókuszál, másrészt javaslatot fognak tenni, hogy milyen megoldásokkal próbálják a bajt elhárítani.

„Természetesen az ügy kártérítési része is fontos lesz, és a forrásrésze is. A kormányhivatalok kapnak rá lehetőséget, hogy majd elszámolják a költségét annak a védekezésnek, amit az önkormányzatok fognak lefolytatni. Mi most ott tartunk, hogy van megoldási javaslatunk, és abban a pillanatban, hogy zöld lámpát kapunk rá, el is kezdjük” – tette hozzá a polgármester.

Elmondása szerint két lehetőség van.

  • Az egyik, a környezetvédelmi szakemberek által támogatott javaslat, hogy geotextíliával vonják be a területet, és arra bazaltkövet tesznek, aztán később ez jó lesz útalapnak, amit majd lehet aszfaltozni.
  • A másik pedig, hogy bitumennel fedik le az érintett területeket.

De addig is folyamatban vannak az ideiglenes intézkedések: 10 km/órás sebességkorlátozás, folyamatos öntözés, és csak a lakók mehetnek be a területre, vagy azok, akiknek feltétlenül szükséges – tette hozzá a városvezető.

„Van egy egybefüggő terület, ami 12 kilométer, és egy lakópark van körülötte, de a városnak még nagyon sok pontja érintett. 19 parkolót és egyéb utat zártunk le, és jelenleg folyamatban van a vizsgálat arról, hogy ezt a követ tartalmazzák-e, és hogy valóban van-e káros azbesztkihatás a levegőben is” – mondta Nemény András.

A kormányhivatal tájékoztatása alapján úgy tudják, hogy

Vas megyében 20-30 település lehet érintett,

de korábbi hírek szerint kisebb városok is, mint Kőszeg, nagymértékben érintettek lehetnek, sőt, már Zala megyéből is érkeztek bejelentések, ahogy Sopron érintettsége is felmerült.

„Tehát ez egy nagyon kiterjedt dolog, és szerintem minél többen kezdik vizsgálni az anyagot, ami ezekből a bányákból érkezett, annál több település neve merül majd fel” – vélte Nemény András.

Az egyik osztrák bánya korábban reagált az ügyre, és a képviselőjük azt mondta, hogy nem ismerik el a mérések hitelességét, mert szerintük nem azt kell nézni, hogy a kövekben mennyi azbeszt van, hanem hogy a levegőben mennyi azbeszt lehet. A polgármester erről úgy vélekedett, hogy a kettő tudomásuk szerint összefügg, hiszen

„ez az anyag porózus, és minél több autó jár a vetett kavicson, annál porózusabb lesz. Másrészt nálunk levegőmérések is voltak, és az adott lakóterületen az egyik utcán az mutatta ki a súlyos károsodást”

– mondta a polgármester.

Szombathelyen a lakók nagyon megijedtek, ilyenkor sokféle indulat előjöhet, és sokféle tévhittel is meg kell küzdeni.

„Nagyon őszinte és nyílt kommunikációval próbálunk ezen segíteni, és úgy látom, hogy a lakosság nagyon nagy része partner is ebben. Főleg akik érintettek, ők mindenre odafigyelnek” – fogalmazott a polgármester, aki szerint személyes találkozások is vannak, lakossági fórumot tartottak, hétvégén ő maga is kint volt a helyszínen az egyik utcában, és ott tartott lakossági fórumot. „Kapcsolattartással és egyfajta közös gondolkodással próbáljuk segíteni a helyzetet, és ez úgy látszik, hogy működik is” – mondta.

Nem könnyíti meg az intézkedéseket, hogy országos szinten épp kormányváltás zajlik, ezért a hivatalokban most a szokásosnál zavarosabbak a körülmények.

Mint a polgármester fogalmazott: „az új kormánynak csak az átadás-átvétel után vannak hivatalosan is jogai. Persze tájékozódni előtte is van lehetőség, és úgy tudom, hogy ezt meg is tették. Nekem ugyan nem volt még személyes találkozásom, de a képviselőnkön keresztül, akit megválasztottak, már eljuttattunk információkat az új kormányzat részére. A mostani kormány hozott egy kormányhatározatot, ami sok minisztériumra vonatkozik. Az átadás-átvételnél az új kormányzatnak ezt egyből el kell kezdenie, a minisztériumoknak tovább kell vinniük az ügyeket és végleges megoldásokat kell találni. Ennyiben előrébb vagyunk, de a gyors saját intézkedéseinket ez az átmeneti helyzet nem segíti, hiszen a kormányzatnak kellene egy áment mondania arra a javaslatra, amit mi ugyan szakértőkkel alátámasztottunk, de a kormányhivatal részéről addig nem tudják megerősíteni, amíg a minisztérium részéről nincsen megerősítve, hogy ez olyan megoldás, ami megfelel hosszú távon is” – mondta Nemény András.

Most úgy tűnik, hogy pénz lesz rá, az állam segít, és kifizetik, amit kell. Mint a polgármester fogalmazott: „a vonatkozó kormányhatározatban az szerepel, hogy a kormányhivatalok fognak diszponálni a források felett, és nyilván akkor ők engedélyezik azt is, hogy milyen megoldást választunk. Elméletileg nem hagyják magukra a településeket és a lakókat sem. Mindezt úgy kell elképzelni, hogy

nekünk pusztán az ideiglenes intézkedések napi 4-500 ezer forint költséget jelentenek, mert akkora területet kell öntöznünk.

Ez hosszú távon nem működőképes, és a kisebb települések ezt egész egyszerűen nem is tudják megvalósítani” – mondta Nemény András szombathelyi polgármester az InfoRádióban.

Szombathelynek napi félmillió forintjába kerül az azbesztszennyezés elleni ideiglenes védekezés, ezért gyorsan állandó megoldás kell. A javaslatok megvannak, csak közben épp kormányváltás zajlik, így a hivatalokban lassabban mennek a dolgok – mondta az InfoRádióban a város polgármestere. Nemény András szerint az osztrák bányákból Magyarország egész nyugati részére kerülhetett olyan kőzúzalék, amely rákkeltő azbesztet tartalmaz.
