Nyitókép: Facebook/Nemény András

Újabb előrelépés Szombathelyen az azbesztkatasztrófa ügyében – képek, térkép

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megkezdődött Szombathelyen, az "Oladi-platón" az azbeszttel szennyezett utcák bitumenes zárása, egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon – közölte a város polgármestere a Facebook-oldalán.

Nemény András a bejegyzésében kiemelte: a felsorolt utcákban keddre valószínűleg már végeznek a munkálatokkal, a végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amihez igényelni fogják a kormányzati forrást. Vizsgálják az egészségkárosító hatást gyorsan megszüntető, további biztonságos megoldásokat is, ezek közül az egyik a locsolás kalcium-kloriddal, ami bizonyítottan alkalmas a hatékony és tartós pormentesítésre.

Ezt a professzionális technológiát – amelyet a Liszt Ferenc-repülőtéren, nemzetközi fesztiválokon is használnak – „most mintegy 20 ezer négyzetméternyi területen vetjük be” az Oladi-plató hét utcáján – írta. Megköszönte a városlakók nevében a beszállító cégeknek az anyag kijuttatását és az önzetlen felajánlást.

Emlékeztetett arra, hogy együttműködési megállapodást kötöttek egy olyan vállalattal, amely a legszennyezettebb Síp utca családi házaiban egy speciális légtisztító rendszert üzemel be.

A polgármester kitért arra is, a múlt hét végén egyeztetést folytatott a Greenpeace osztrák és magyar szakembereivel, akik abban segítenek, hogy az ausztriai bányák és hatóságok felelősségét fel tudják tárni.

Megjegyezte, hogy az elmúlt héten a szombathely.hu önkormányzati oldalon lehetővé tették az azbesztgyanús szombathelyi helyszínek bejelentését, az így megjelölt helyszíneken egy azbeszttartalmat kimutató készülékkel megvizsgálják majd a kőzetet. Amennyiben beigazolódik a szennyezettség, a hivatal munkatársai megoldási javaslattal segítenek a lakosoknak.

Tájékoztatása szerint

a város önkormányzata által lezárt 13 parkoló és további közterületi utak a megérkezett mérési eredmények alapján ugyancsak érintettek az azbesztszennyezésben.

„Várjuk, hogy a környezetvédelmi felügyelőség a kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően javaslatot tegyen az azbeszthelyzet kezelésére”, de hogy ne veszítsenek időt, elindítják a közbeszerzési eljárást az általuk legjobbnak gondolt megoldásra, a bitumenes felületi zárásra. Amennyiben a kormányhivataltól más javaslat érkezik, „ezen természetesen változtatunk” – írta.

Hozzáfűzte: tekintettel az Oladi-platón főként hitelből építkező 160 családra, minden szerdán 7 és 16 óra között engedélyezik a nehézgépjárművek behajtását szigorú szabályok mellett; a jogszerűséget és a korlátozások betartását a rendőrség ellenőrzi.

Felkérték a Magyar Posta Zrt.-t, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogyan tudja megoldani a postai szolgáltatás mobil gépjárműből történő biztosítását a területen.

Nemény András a közösségi oldalán beszámolt arról is: a szakemberek mellett folyamatosan egyeztet Szombathely és térsége új országgyűlési képviselőjével, Rápli Róberttel is, aki ígéretet tett nemcsak a probléma megoldására, hanem a felelősség feltárására is.

Örömteli hírnek nevezte, hogy Gajdos László leendő környezetvédelmi miniszter – akit levélben már ők is megkerestek – az élő környezetért felelős bizottság hétfői miniszterjelölti meghallgatásán a nyugat-magyarországi azbesztügyről azt mondta, első útja a terepre fogja vezetni. Szerinte is ez a legfontosabb kérdés most az aszály mellett, és meg fogják találni a forrást az azbesztmentesítésre - írta a városvezető.

Kármán András pénzügyminiszter-jelölt meghallgatása 10 órakor kezdődött a parlamentben. A jelölt mellett jelen van Barabás Gyula, aki az államháztartásért felelős államtitkár lesz. A miniszterjelölt ismertetése szerint tiszta profilú Pénzügyminisztérium létrehozása várható, amely a költségvetésért, az adópolitikáért felel. Új gazdasági modell, kiszámítható költségvetés és üzleti környezet, egyszerűbb és igazságosabb adórendszer, fenntartható fiskális pálya - ígérte beszédében Kármán András, aki konkrét bejelentéseket tett az adópolitikai intézkedésekről. Az új kormány visszatér az őszi költségvetés-benyújtás gyakorlatára, ezért is érkezik a 2027-es költségvetés idén október végéig. A meghallgatásról a helyszínről élőben tudósítunk.

