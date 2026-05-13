Horgásztavak Vas vármegyében.
Nyitókép: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság/Facebook

Két horgásztó is az azbesztszennyezés áldozata lett

ELŐZMÉNYEK

Azbesztszennyezés miatt két vasi horgásztavat is érint lezárás. Autóval tilos megközelíteni a területeken lévő parkolókat. A tavaknál saját felelősségre lehet tartózkodni.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság arról tájékoztatta a lakosságot, hogy Vas Vármegyébenkét területen akkreditált mintavétel igazolta az azbeszt jelenlétét, ezért ideiglenes korlátozásokat vezet be:

Az Abért-tó (nagyparkoló, horgászparkoló, és az ezeket összekötő út) és a Dozmati víztározó (bekötő út és parkoló) érintett.

A helyszíneken található parkolókat további intézkedésig lezárják. A lezárás a Kormányhivatallal egyeztetve történik, a lakosság biztonsága érdekében – olvasható az igazgatóság közösségi oldalán.

A parkolókba gépjárművel behajtani tilos. Kérik, hogy az érintett területeken a gyalogos és kerékpáros közlekedést is kerüljék.

Az azbeszt egészségkárosító hatása miatt különösen fontos a terület elkerülése. A levegőben vagy a környezetben jelenlévő szennyeződés belégzése kockázatot jelenthet, ezért kérjük, hogy mindenki tartsa be a korlátozásokat.

Az érintett területen kizárólag saját felelősségre tartózkodhat bárki.

A szükséges intézkedésekről a Vas Vármegyei Kormányhivatallal egyeztetünk, a változásokról és feloldásról további tájékoztatást adunk – írják.

Itt a Restart Hungary: új szerveződés indul az innovációs szektorban

Kellemetlen meglepetés vár a Magyar Telekom ügyfeleire: nyártól indul a díjemelés, sokak pénztárcáját érinti

Donald Trump lands in China for high-stakes meeting with Xi Jinping

