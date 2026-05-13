Azbesztbajok egy újabb településen, de van egy csavar: esetleg a lakók fertőznek

Duschanek Péter polgármester a község honlapján közzétette az eredményeket, amelyek alapján azonnali döntéseket is hoztak.

A beszámoló szerint a vizsgálatot végző cég április 30-án és május 1-jén vett mintát az önkormányzattal egyeztetett mintavételi pontokon, és arra jutottak, hogy a település összes murvás utcája közül 5 utcában tudtak eltérő mennyiségű azbeszttartalmú kőzetet azonosítani – olvasható a Telex cikkében.

Konkrét utcákat is felsorolt az önkormányzat, ahol a murvás burkolatú út elszórtan azbeszttel szennyezett, egy helyen pedig azbeszt tartalmú kőzúzalék található az úton. A vizsgálat eredményéről értesítik a kormányhivatalt, mely várhatóan légszennyezettség-vizsgálatot rendel majd el.

A képviselő-testület a fentiek miatt arra jutott, hogy10 km/h-s sebességkorlátozást vezetnek be az Alpokalja utca felső szakaszán, és az útszakaszt „behajtani tilos, kivéve lakók” korlátozással látják el. Átmenetileg az építési, a futár, a hulladékszállítási forgalom sem hajthat be az utcába.

Szeretnék átmenetileg pormentesíteni a szennyezett utcákat, mert az jelentősen csökkenti az egészségügyi kockázatot, ezért megrendeltek 2 tonna kálcium-kloridot (CaCl2), ami várhatóan a hét második felében megérkezik.

Azt írják, hogy a kalcium-klorid az útra kijuttatva hatékonyan megköti a levegőben és a talajban lévő vizet, és tartósan nedvesen, ezáltal pormentesen tartja a kezelt felületet.

A polgármester kitért arra is, hogy a vizsgálat során a szakemberek azt találták, hogy a többi szennyezett utcában elszórtan találtak azbesztszennyeződést, ami azért lehet, mert előfordulhat, hogy

egyes ingatlanok udvarában, kocsibejárójában lehet azbeszttartalmú kőzet, és azt gépkocsival felhordják az utcák murva burkolatára.

A polgármester azt kérte, hogy aki az ingatlanán vagy az előtt kétes eredetű kőzűzalékot terített el, az bizonyosodjon meg annak eredetéről.

Április közepén derült ki, hogy azbeszttel szennyezett kőzúzalékkal borították le Szombathely egyik városrészét, büntetőeljárás is indult az ügyben.

Később világossá vált, hogy az osztrák bányákból nemcsak Szombathelyre került szennyezett anyag, hanem a Dunántúl több határszéli régiója is kapott belőle, a kormányhivatal gyanúja szerint Kőszegre is juthatott belőle.

A Magyar Közlönyben az ügyben határozat is jelent meg, mely szerint az állam átvállalja a védekezés és a kárelhárítás költségeit. Az illetékes minisztériumoknak fel kell tárniuk, hogy kik felelnek a kialakult helyzetért.