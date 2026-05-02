2026. május 2. szombat Zsigmond
Egy sárga színű, veszélyre figyelmeztető tábla
Nyitókép: Getty Images/MirageC

Azbesztkatasztrófa – újabb településen merült fel a gyanú

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Több terület érintett lehet, az önkormányzat vizsgálatot indított.

Szombathely, Bozsok és Kőszeg után most Táplánszentkereszt önkormányzata tette közzé, hogy a település érintett lehet az azbeszt-ügyben. Mint kiderült: több táplánszentkereszti önkormányzati területnél felmerült, hogy azbesztet tartalmazó zúzottkő kerülhetett a burkolatba. A pontos érintettséget most vizsgálják.

Az önkormányzat az alábbi érintett területek burkolati anyagának vizsgálatát kezdeményezte előzetesen a településen belül:

  • Fő utcai csapadékvíz elvezető területe
  • Rákóczi utcai járda
  • és a belterület 541/13 hrsz. alatti terület.

A bejegyzésben az is szerepel, hogy az önkormányzat jelezte az érintettséget a Vas Vármegyei Kormányhivatal részére, akiktől várják a további szakmai iránymutatásokat.

„A szakértői megállapítások szerint főleg a sűrű forgalom által okozott, ilyen fedőréteggel borított útszakaszoknál fordul elő, hogy a kőzúzalék földdel keveredve szálló por formájában kerülhet a levegőbe. A parkolásra, illetve gyér forgalom által használt területeknél ez a hatás nem áll fenn!” – áll a bejegyzésben.

Amíg a további vizsgálatok tartanak, arra kérték a lakosságot, hogy az érintett területeken a porfelverődés csökkentése érdekében gépjárművükkel lassan haladjanak.

A bejegyzésben azt is közölte a jegyző, hogy aki a saját magánterületén szeretne vizsgálatot kérni, az mely akkreditált mérőlaborokkal tudja felvenni a kapcsolatot.

Mint ismert, a Greenpeace mérései nyomán indult ügyben először Szombathely érintettsége merült fel, később pedig egymás után jelentkeztek azok a települések, amelyek szintén vásárolhattak az érintett osztrák bányákból.

A Vas vármegyei helyzet súlyosságára való tekintettel a Magyar Közlönyben megjelent egy kormányhatározat a szükséges intézkedésekről. Ebben, mivel az azbesztszennyezés következményeinek elhárításához kiemelt nemzeti érdek fűződik, és annak gyors lefolytatása indokolt, ezért az azzal összefüggő kárelhárítási feladatokat mentesíti az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény alkalmazása alól.

A jelenlegi és a következő kormány szakértőinek közös munkájával készült határozatban a kormány felhívta a környezetvédelemért felelős minisztert, hogy az egészségügyért felelős miniszter és az építésügyért felelős miniszter bevonásával vizsgálja meg, milyen intézkedések szükségesek és tegyen javaslatot a szükséges beavatkozásokra, azok ütemezésére és költségigényére.

A fenti miniszereknek a közigazgatás-szervezésért felelős miniszterrel kiegészülve kell felmérniük, országosan milyen területeket és milyen mértékben érinthet az azbesztszennyezés, beleértve a köz- és magánhasználatú területeket is.

A környezetvédelemért felelős miniszternek kell feltérképeznie a kőzet eredetét – különös tekintettel az ausztriai szállításokra –, és a szennyezésért fennálló felelősségi viszonyokat.

A határozat szerint az azbesztszennyezés következményeinek elhárításához szükséges feladatok ellátásának forrását a XXV. Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium fejezet kormányhivatalok előirányzat biztosítja.

A fogyasztóvédelemért felelős miniszter feladata, hogy a piacfelügyeleti hatóság bevonásával azonosítsa az azbeszttartalmú kőzetet forgalmazó és értékesítő gazdálkodó szervezeteket, valamint az érintett felhasználói kört, különös tekintettel az építőanyag-kereskedőkre és a felhasználás helyszíneire.

Mindemellett az érintett minisztereknek 2026. október 31-ig kell elkészíteniük egy kormány-előterjesztést a helyreállítás és újjáépítés költségeivel kapcsolatos elszámolásról.

A milliárdosok játszótere, amibe bárki beszállhat hamarosan a magyar tőzsdén

A milliárdosok játszótere, amibe bárki beszállhat hamarosan a magyar tőzsdén

Új befektetési sztori formálódik a magyar tőzsdén! 2026. május 7-én a Kimpton BEM Budapest szállodában ingyenes befektetői klubot tartunk, ahol a kormányváltás utáni piaci kilátásokat és a magántőke világának tőzsdei lehetőségeit járjuk körbe. Ha érdekel, merre tart a magyar piac és hol lehet beszállni a következő potenciális midcap sztoriba, itt a helyed!

Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek

Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek

Magyarországon a képregények és művészi plakátok világa inkább egy szűk, de egyre tudatosabb gyűjtői rétegre épül, ahol a nosztalgia, az esztétikum és a befektetési szempontok különös egyensúlyban találkoznak.

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

US to cut troop levels in Germany by 5,000 amid Trump spat with Merz

The decision to reduce the US deployment to Germany comes amid a row between the two allies over Iran.

