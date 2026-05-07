2026. május 7. csütörtök Gizella
Szombathely, 2026. április 28.Az Olad-városrész családi házas övezete Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Lépett azbeszt-ügyben a búcsúzó kormány

ELŐZMÉNYEK

Megtörtént a bejelentés környezetkárosítás bűntett gyanúja miatt, és a kormány is egy rendelettel válaszolt a súlyosnak tűnő egészségügyi kockázatra.

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, április közepén botrány robbant ki Szombathelyen, Sopronban és Bozsokon, miután kiderült, hogy egy bizonyos osztrák bányából származó, az érintett magyar települések közterein leszórt kőzúzalék azbeszttel súlyosan szennyezett, többszörösen túllépi az egészségügyi határértéket.

A szennyezett zúzalékot évekkel ezelőtt szállították Szombathelyre, és 12 kilométernyi útra terítették le. A szakemberek által a levegőben végzett mérések eredményei többszörös határérték-túllépést mutattak, ezért a szennyezett út mentén élőknek maszkot osztottak, 10 kilométer per órás sebességkorlátozást vezettek be, a szálló por visszatartása érdekében folyamatosan locsolják az utat, és lezártak parkolókat. A 3,5 tonnánál nagyobb járműveket kitiltották a lakók és az engedéllyel rendelkezők kivételével.

Szombathely polgármestere, Nemény András arról beszélt a sajtónak, hogy Kőszeg és 20-30 további Vas vármegyei település is érintett az ügyben, amiről tudomásuk van – írja az Index. De információik szerint várható jelentés Zala vármegyéből, sőt, Székesfehérvárról is jeleztek már.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere leszögezte, hogy az önkormányzati megrendelésre készült útfejlesztéseknél nem használtak az érintett osztrák bányákból származó kőzetzúzalékot, viszont kizárólag a saját hatáskörbe tartozó beruházásokról vannak információik. A városvezetés az állami beruházásban vagy magánerőből megvalósult útépítésekről nem rendelkezik hivatalos adatokkal, viszont a polgármester tájékoztatást kért. Tényi István vasárnap ismeretlen elkövető ellen tett bejelentést környezetkárosítás bűntett gyanúja miatt.

Azóta megjelent egy kormányrendelet azbesztügyben, ez alapján az illetékes miniszterek:

  • Országosan felmérik az azbeszttartalmú kőzettel érintett szakaszok nagyságát, különös tekintettel a köz- és magánhasználatú területek kiterjedésére, valamint a felhasználás jellegére.
  • Vizsgálják, hogy az azbeszttartalmú kőzettel érintett területek egészségügyi és környezeti kockázatainak megszüntetése érdekében milyen intézkedések szükségesek, és ennek alapján javaslatot tesznek a szükséges beavatkozásokra, azok ütemezésére és költségigényére.
  • A helyzet rendezését az állam finanszírozza.
  • A piacfelügyeleti hatóság bevonásával vizsgálják az azbeszttartalmú kőzet eredetét, különös tekintettel az Ausztriából származó szállítmányokra. A rendelkezésre álló dokumentációk alapján feltárják a forgalmazási láncot, valamint a szennyezésért fennálló felelősségi viszonyokat.
  • Azonosítják az azbeszttartalmú kőzetet forgalmazó és értékesítő gazdálkodó szervezeteket, valamint az érintett felhasználói kört, különös tekintettel az építőanyag-kereskedőkre és a felhasználás helyszíneire.

A folyamatot lassíthatja, hogy az ország vezetése az április 12-i választás után épp az átadás-átvétel folyamatában van, viszont Nemény András polgármester már a leendő Tisza-kormány tagjait is megkereste az ügyben.

Egyre közelebb lehet a megállapodás Iránnal - Mit csinálnak a tőzsdék?

Nagyot javult a hangulat az elmúlt napokban a piacokon, miután a befektetők az amerikai–iráni békemegállapodás esélyét kezdték el árazni, melynek hatásra nagyot estek az olajárak, a részvénypiacok pedig raliznak. Az amerikai tőzsdéken tegnap az AI-sztori is fontos lökést adott, az AMD erős előrejelzése után a technológiai és chiprészvények húzták a piacot, az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcsra kapaszkodott. Ázsiában szintén folytatódott az emelkedés, a japán Nikkei történelmi csúcsra ment, miközben a dollár gyengült, részben az olajár esése miatt enyhülő inflációs félelmek következtében. Európában is emelkedés lászik, bár a tegnapihoz képest mérsékeltebb mozgások vannak.

A bürokrácia még a pápát sem kíméli. Az amerikai származású XIV. Leó pápára rácsapta a telefont egy banki ügyintéző.

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

