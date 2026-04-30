2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Az Olad-városrész családi házas övezete Szombathelyen 2026. április 28-án. Az útéítéshez használt zúzottkõben az egészségkárosító azbeszt jelenlétét az elkészült laboratóriumi vizsgálatok eredménye is alátámasztotta, a vizsgált mintákban az egészségügyi határértéket többszörösen meghaladó koncentrátumot mutattak ki.
Közvetítenének az osztrákok a magyar aztbesztügyben

Ausztriából származó, rákkeltő azbeszttel szennyezett kőzúzalék miatt rendeltek el rendkívüli intézkedéseket több Vas vármegyei településen. Szakértők szerint az eddigi legnagyobb hazai azbesztszennyezésről lehet szó, amely az osztrák bányák és hatóságok felelősségét is felveti.

Orbán István, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója közölte, hogy a szennyezett anyag az ausztriai Pilgersdorf (Pörgölény) bányájából származik. Emellett korábban a szintén ausztriai Rumpersdorf (Rumpod), Badersdorf (Pöszöny) és Bernstein (Borostyánkő) kőfejtőit is összefüggésbe hozták az esettel - írja a vaol.hu.

Az érintett bányák vezetése és szakértője, Martin Kirschbaum ugyanakkor vitatja a szennyezés tényét. Érvelésük szerint az osztrák tartományi hatóságok és a Greenpeace mérési módszerei nem voltak megfelelőek, mivel csak a kőzet tömegkoncentrációját vizsgálták, a levegőben lévő mennyiséget nem.

Frank Eichorn, a pilgersdorfi bánya vezetője kiemelte: Ausztriában a kőzetben található azbesztkoncentrációra nincs hatályos határérték.

Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője szerint a kialakult helyzetben felmerül az osztrák hatóságok felelőssége és az esetleges kártérítés lehetősége, mivel a mentesítés költségei már most többmilliárdos tételt jelentenek.

Nemény András, Szombathely polgármestere az ügyben ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A városvezető hangsúlyozta: a kőzetből az elmúlt években a lakosság is vásárolt, mivel a kísérőigazolások alapján az anyag nem tartalmazhatott volna azbesztet.

A szennyezés miatt több településen is korlátozásokat vezettek be

  • Kőszegen 10 parkolót lezártak, 46 utcában pedig 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a porzás minimalizálása érdekében. Megkezdték továbbá a feltételezhetően érintett területek nedvesítését.
  • Bozsokon a kőszegihez hasonló óvintézkedéseket léptettek életbe.
  • Szombathelyen az Oladi Plató városrészen és más területeken is azonosították a szennyezett kő lerakását, amit a városvezetés egészségügyi veszélyhelyzetnek minősített.

Ezzel szemben Sopron és Celldömölk önkormányzata közölte, hogy jelenlegi ismereteik szerint a településeken nincs jelen azbesztes anyag.

A hatóságok kérik a helybélieket, hogy a szennyezéssel érintett területeken kerüljék a porzással járó tevékenységeket.

Közvetítenének

Amennyiben mindkét fél – az osztrák bányavállalatok és a magyar felek – részéről egyértelmű igény mutatkozik, Burgenland tartomány vállalhatja a közvetítő szerepét, és meghívhatja a feleket egy közös, határokon átnyúló egyeztetésre – közölték a burgenlandi hatóságok a megyei lappal.

Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament
Tudósítónktól

Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament
Az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós támogatások befagyasztását Szlovákia számára. Az uniós képviselők aggodalmukat fejezik ki a szlovákiai jogállamiság helyzete és az uniós pénzek felhasználása miatt. A most elfogadott állásfoglalás ennek részeként kéri, hogy az Európai Bizottság indítson eljárást Szlovákiával szemben.
„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Átvizsgálás jöhet az egészségügyben a kormányváltás után

Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír

Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
Gyorsan közeleg a végső határidő: újra elszabadulhatnak a gázárak

Gyorsan közeleg a végső határidő: újra elszabadulhatnak a gázárak

Európa gáztárolási rendszere komoly kihívás előtt áll. Ha a Hormuzi-szoros júliusig nem nyílik meg, a földgázárak akár a 2022-es válság szintjére is visszaugorhatnak – írta a Montel.

Brutális olaljárrobbanás a világpiacon: ezt vajon mi is megérezzük a kutakon?

Brutális olaljárrobbanás a világpiacon: ezt vajon mi is megérezzük a kutakon?

A Brent nyersolaj jegyzése átmenetileg meghaladta a hordónkénti 126 dollárt. Ez a drágulás tovább súlyosbítja az iráni háború kitörése óta tartó globális energiaválságot.

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

The mother of Shloime Rand, 34, says she hopes her son will be home from hospital for Shabbat on Friday. The other victim has been named as Moshe Shine, 76.

