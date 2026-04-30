Közvetítenének az osztrákok a magyar aztbesztügyben

Orbán István, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója közölte, hogy a szennyezett anyag az ausztriai Pilgersdorf (Pörgölény) bányájából származik. Emellett korábban a szintén ausztriai Rumpersdorf (Rumpod), Badersdorf (Pöszöny) és Bernstein (Borostyánkő) kőfejtőit is összefüggésbe hozták az esettel - írja a vaol.hu.

Az érintett bányák vezetése és szakértője, Martin Kirschbaum ugyanakkor vitatja a szennyezés tényét. Érvelésük szerint az osztrák tartományi hatóságok és a Greenpeace mérési módszerei nem voltak megfelelőek, mivel csak a kőzet tömegkoncentrációját vizsgálták, a levegőben lévő mennyiséget nem.

Frank Eichorn, a pilgersdorfi bánya vezetője kiemelte: Ausztriában a kőzetben található azbesztkoncentrációra nincs hatályos határérték.

Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője szerint a kialakult helyzetben felmerül az osztrák hatóságok felelőssége és az esetleges kártérítés lehetősége, mivel a mentesítés költségei már most többmilliárdos tételt jelentenek.

Nemény András, Szombathely polgármestere az ügyben ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A városvezető hangsúlyozta: a kőzetből az elmúlt években a lakosság is vásárolt, mivel a kísérőigazolások alapján az anyag nem tartalmazhatott volna azbesztet.

A szennyezés miatt több településen is korlátozásokat vezettek be

Kőszegen 10 parkolót lezártak, 46 utcában pedig 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a porzás minimalizálása érdekében. Megkezdték továbbá a feltételezhetően érintett területek nedvesítését.

Bozsokon a kőszegihez hasonló óvintézkedéseket léptettek életbe.

Szombathelyen az Oladi Plató városrészen és más területeken is azonosították a szennyezett kő lerakását, amit a városvezetés egészségügyi veszélyhelyzetnek minősített.

Ezzel szemben Sopron és Celldömölk önkormányzata közölte, hogy jelenlegi ismereteik szerint a településeken nincs jelen azbesztes anyag.

A hatóságok kérik a helybélieket, hogy a szennyezéssel érintett területeken kerüljék a porzással járó tevékenységeket.

Közvetítenének

Amennyiben mindkét fél – az osztrák bányavállalatok és a magyar felek – részéről egyértelmű igény mutatkozik, Burgenland tartomány vállalhatja a közvetítő szerepét, és meghívhatja a feleket egy közös, határokon átnyúló egyeztetésre – közölték a burgenlandi hatóságok a megyei lappal.