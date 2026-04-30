Közvetítenének az osztrákok a magyar aztbesztügyben

Orbán István, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója közölte, hogy a szennyezett anyag az ausztriai Pilgersdorf (Pörgölény) bányájából származik. Emellett korábban a szintén ausztriai Rumpersdorf (Rumpod), Badersdorf (Pöszöny) és Bernstein (Borostyánkő) kőfejtőit is összefüggésbe hozták az esettel - írja a vaol.hu.
Az érintett bányák vezetése és szakértője, Martin Kirschbaum ugyanakkor vitatja a szennyezés tényét. Érvelésük szerint az osztrák tartományi hatóságok és a Greenpeace mérési módszerei nem voltak megfelelőek, mivel csak a kőzet tömegkoncentrációját vizsgálták, a levegőben lévő mennyiséget nem.
Frank Eichorn, a pilgersdorfi bánya vezetője kiemelte: Ausztriában a kőzetben található azbesztkoncentrációra nincs hatályos határérték.
Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője szerint a kialakult helyzetben felmerül az osztrák hatóságok felelőssége és az esetleges kártérítés lehetősége, mivel a mentesítés költségei már most többmilliárdos tételt jelentenek.
Nemény András, Szombathely polgármestere az ügyben ismeretlen tettes ellen tett feljelentést. A városvezető hangsúlyozta: a kőzetből az elmúlt években a lakosság is vásárolt, mivel a kísérőigazolások alapján az anyag nem tartalmazhatott volna azbesztet.
A szennyezés miatt több településen is korlátozásokat vezettek be
- Kőszegen 10 parkolót lezártak, 46 utcában pedig 10 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a porzás minimalizálása érdekében. Megkezdték továbbá a feltételezhetően érintett területek nedvesítését.
- Bozsokon a kőszegihez hasonló óvintézkedéseket léptettek életbe.
- Szombathelyen az Oladi Plató városrészen és más területeken is azonosították a szennyezett kő lerakását, amit a városvezetés egészségügyi veszélyhelyzetnek minősített.
Ezzel szemben Sopron és Celldömölk önkormányzata közölte, hogy jelenlegi ismereteik szerint a településeken nincs jelen azbesztes anyag.
A hatóságok kérik a helybélieket, hogy a szennyezéssel érintett területeken kerüljék a porzással járó tevékenységeket.
Közvetítenének
Amennyiben mindkét fél – az osztrák bányavállalatok és a magyar felek – részéről egyértelmű igény mutatkozik, Burgenland tartomány vállalhatja a közvetítő szerepét, és meghívhatja a feleket egy közös, határokon átnyúló egyeztetésre – közölték a burgenlandi hatóságok a megyei lappal.