INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.77
usd:
308.22
bux:
139029.83
2026. április 14. kedd Tibor
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Kőbánya, zúzottkő, kavics.
Nyitókép: Pixabay

A Kormányhivatal vizsgálja az ausztriai bányákból származó zúzottkő ügyét

Infostart / MTI

Vizsgálatot folytat a Szombathelyen és Bozsokon felhasznált, osztrák eredetű zúzottkő azbeszttartalmával kapcsolatban a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya – közölte a környezetvédelmi hatóság kedden a honlapján.

Az elrendelt mérések eredményei a kőzet jelentős azbeszttartalmát mutatták ki, a vizsgált helyszíneken a közlekedés és a mechanikai igénybevétel következtében levegőbe jutó azbesztrostok száma is jelentős – olvasható a közleményben.

A kőzetet a határ menti ausztriai bányákból (Rumpersdorf, Badersdorf, Bernstein, Pilgersdorf) szállították Magyarországra, és széles körben használták fel útalapokhoz, parkolók és utak burkolására, felszórására, valamint jelentős lakossági felhasználása is történhetett (például udvarok, gépkocsibejárók, csapadékvíz-elvezető árkok áteresze feletti „hidak” burkolatának elkészítése) – írták.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztálya közleményében arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy az ausztriai bányákból származó szerpentinit zúzottkő felhasználása a környezetre és az emberi egészségre is veszélyes lehet, ezért azt kérik, hogy ne vegyenek ilyen kőzetanyagokat, vagy ha korábban vásároltak, akkor tartózkodjanak az olyan típusú felhasználástól, amelynek során a kőzúzalék mechanikai terhelés hatására aprózódhat, töredezhet.

Hozzáfűzték: a környezetvédelmi hatóság a további intézkedésekről folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot.

Kezdőlap    Belföld    A Kormányhivatal vizsgálja az ausztriai bányákból származó zúzottkő ügyét

veszély

kőbánya

azbeszt

útépítés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában: új kihívások előtt a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP
Az országgyűlési választások után kialakult helyzetről, a Magyar Péter előtt álló utakról, Orbán Viktor jövőjéről beszélt Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.14. kedd, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Blokád alá vonja Iránt Trump, hatalmas a káosz a béketárgyalások körül - Híreink a közel-keleti konfliktusról kedden

Donald Trump amerikai elnök tegnap jelentette ki, hogy tengeri blokád alá vonja Iránt, bízva abban, hogy ezzel meg tudja nyitni a Hormuzi-szorost. Továbbra is döcögnek a béketárgyalások: bár mindkét fél nyitottnak mutatkozik a pakisztáni megbeszélések folytatására, közben folyamatosan váltják egymást a fenyegető üzenetek. Izrael és Libanon ma tárgyalnak a Hezbollah és IDF közti tűzszünet nyélbe ütéséről. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti harcok legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sulyok Tamás üzent Magyar Péternek: meglepő fordulat a két közjogi méltóság csörtéjében

A hivatal hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök jogállását és a hivatalviselés feltételeit az Alaptörvény világosan szabályozza.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Global economy at risk of recession if Iran war persists, warns IMF

High oil, gas and food prices could force growth to slow if the US-Israel conflict with Iran continues, the IMF says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 14. 16:10
Megölte testvérét 17 késszúrással egy vizsolyi nő
2026. április 14. 15:59
Nagy változás a nyugdjíaknál
×
×