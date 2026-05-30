Sokan tehetünk a szúnyogok ellen: a katasztrófavédelem elmondta, miként

Az elmúlt időszakban érkezett csapadék, valamint az utána következő erős felmelegedés a szúnyogszezont is bedurrantotta. Erről kérdezte az InfoRádió az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét.

Mukics Dánielt elmondta: március eleje óta heti rendszerességgel rovarbiológus szakemberek elemzik a szúnyoglárvák és a kifejlett szúnyogok számát és fejlettségi állapotát az egész országban.

„Eddig olyan hatalmas volt a szárazság, hogy csak helyenként kezdtek megjelenni és kifejlődni szúnyoglárvák, azonban a megelőző időszakban országszerte helyenként 30-60 mm csapadék is lehullott, így nem csak az állandó szúnyogtenyésző helyek kerültek víz alá, hanem több olyan terület is kialakult, amely potenciális szúnyogtenyésző hely, és itt képesek milliószám kifejlődni a kis vérszívók” – mondta.

Mukics Dániel arról is beszélt, hogy folytatódik a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítés. Ezen a héten a Balatonnál, a Velencei-tónál, végig a Duna mentén, illetve a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán, illetve még Zala vármegyében a Dráva mentén lesz gyérítés. Most még megelőző beavatkozásként biológiai módszerrel lépnek fel a szakemberek a vérszívók ellen.

Mint mondta: „a katasztrófavédelem felmérte, hogy hol vannak azok a szúnyogtenyésző helyek, ahol érdemes fellépni a vérszívók ellen, tehát pontos információkkal rendelkezünk arról, hogy mely területek azok, ahol kifejlődnek a szúnyogok. Ezért tudjuk alkalmazni ezt a biológiai készítményt. Pontosan ott, ahol kifejlődnek, ott a vízbe juttatják be a szakemberek ezt a talajban is előforduló, természetes fehérje alapú készítményt. Ez lényegében egy talajlakó baktérium által termelt fehérje. Ezt a szúnyoglárvák elfogyasztják és elpusztulnak tőle. Ez a módszer csak és kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre nézve, legyen az állat, legyen az növény, teljesen ártalmatlan, csak és kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el.”

Az elmúlt nyarakon egyre többször hallhattunk az úgynevezett tigrisszúnyogokról is. Ezekről a szóvivő részletezte: kifejezetten emberközeli életmódot folytató szúnyogok. Nagyon sok olyan szúnyog létezik, amelynek minimális a mozgástere, tehát ahol kifejlődik, onnan 50, maximum 100 métert távolodik el, ott éli le a rövid életét.

„Ezért nagyon fontos, ha az otthonunk környékén sok szúnyoggal találkozunk, akkor tudatosuljon bennünk, hogy valahol ott is fejlődtek ki a közelben. A központi szúnyoggyérítés nem terjed ki magántelkekre, nem tudunk minden egyes kerti vödröt, vízelvezető árkot kezelni ezzel a biológiai készítménnyel, de mindenki tehet azért, hogy sokkal kevesebb szúnyoggal találkozzunk. A kerti hordókban, kaspókban, vízzel teli vödrökben ezerszámra fejlődnek ki a szúnyogok. Elég egy rövid kis esőzés, egy kerti locsolás, és ezekben a kerti tárgyakban megáll a víz. Elég egy deci víz, és több száz szúnyog fog kifejlődni ilyen meleg időben, nagyon rövid idő alatt, akár néhány nap alatt.”

Ha valaki például tartályban, hordóban gyűjti az esővizet, ezeket fedje le. Érdemes kitisztítani a ház környéki esővízzel vezető csatornát is, és akkor már mindent megtettünk annak érdekében, hogy sikeres legyen a központi szúnyoggyérítés – fogalmazott az z Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.