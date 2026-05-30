2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Biológiai, földi beavatkozással végeznek szúnyoggyérítést a törekpusztai tavaknál, Siófok közelében 2026. május 5-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Sokan tehetünk a szúnyogok ellen: a katasztrófavédelem elmondta, miként

Az előző héten lehullott csapadék számos területen hozott létre a csípőszúnyoglárvák számára ideális vízi élőhelyeket. Az esőt követő felmelegedés felgyorsítja a szúnyogok fejlődését, ezért a következő napokban több helyen kell beavatkozásokat végezni – mondta Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Az elmúlt időszakban érkezett csapadék, valamint az utána következő erős felmelegedés a szúnyogszezont is bedurrantotta. Erről kérdezte az InfoRádió az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét.

Mukics Dánielt elmondta: március eleje óta heti rendszerességgel rovarbiológus szakemberek elemzik a szúnyoglárvák és a kifejlett szúnyogok számát és fejlettségi állapotát az egész országban.

„Eddig olyan hatalmas volt a szárazság, hogy csak helyenként kezdtek megjelenni és kifejlődni szúnyoglárvák, azonban a megelőző időszakban országszerte helyenként 30-60 mm csapadék is lehullott, így nem csak az állandó szúnyogtenyésző helyek kerültek víz alá, hanem több olyan terület is kialakult, amely potenciális szúnyogtenyésző hely, és itt képesek milliószám kifejlődni a kis vérszívók” – mondta.

Mukics Dániel arról is beszélt, hogy folytatódik a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítés. Ezen a héten a Balatonnál, a Velencei-tónál, végig a Duna mentén, illetve a Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán, illetve még Zala vármegyében a Dráva mentén lesz gyérítés. Most még megelőző beavatkozásként biológiai módszerrel lépnek fel a szakemberek a vérszívók ellen.

Mint mondta: „a katasztrófavédelem felmérte, hogy hol vannak azok a szúnyogtenyésző helyek, ahol érdemes fellépni a vérszívók ellen, tehát pontos információkkal rendelkezünk arról, hogy mely területek azok, ahol kifejlődnek a szúnyogok. Ezért tudjuk alkalmazni ezt a biológiai készítményt. Pontosan ott, ahol kifejlődnek, ott a vízbe juttatják be a szakemberek ezt a talajban is előforduló, természetes fehérje alapú készítményt. Ez lényegében egy talajlakó baktérium által termelt fehérje. Ezt a szúnyoglárvák elfogyasztják és elpusztulnak tőle. Ez a módszer csak és kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Minden más élőlényre nézve, legyen az állat, legyen az növény, teljesen ártalmatlan, csak és kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el.”

Az elmúlt nyarakon egyre többször hallhattunk az úgynevezett tigrisszúnyogokról is. Ezekről a szóvivő részletezte: kifejezetten emberközeli életmódot folytató szúnyogok. Nagyon sok olyan szúnyog létezik, amelynek minimális a mozgástere, tehát ahol kifejlődik, onnan 50, maximum 100 métert távolodik el, ott éli le a rövid életét.

„Ezért nagyon fontos, ha az otthonunk környékén sok szúnyoggal találkozunk, akkor tudatosuljon bennünk, hogy valahol ott is fejlődtek ki a közelben. A központi szúnyoggyérítés nem terjed ki magántelkekre, nem tudunk minden egyes kerti vödröt, vízelvezető árkot kezelni ezzel a biológiai készítménnyel, de mindenki tehet azért, hogy sokkal kevesebb szúnyoggal találkozzunk. A kerti hordókban, kaspókban, vízzel teli vödrökben ezerszámra fejlődnek ki a szúnyogok. Elég egy rövid kis esőzés, egy kerti locsolás, és ezekben a kerti tárgyakban megáll a víz. Elég egy deci víz, és több száz szúnyog fog kifejlődni ilyen meleg időben, nagyon rövid idő alatt, akár néhány nap alatt.”

Ha valaki például tartályban, hordóban gyűjti az esővizet, ezeket fedje le. Érdemes kitisztítani a ház környéki esővízzel vezető csatornát is, és akkor már mindent megtettünk annak érdekében, hogy sikeres legyen a központi szúnyoggyérítés – fogalmazott az z Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.

Melyik lenne a jobb csapat? A PSG vagy az Arsenal XXI. századi álomtizenegye? Nem könnyű kérdés, megpróbáljuk megválaszolni. Egyet előre leszögezünk: a válogatás alapja kizárólag az adott klubban mutatott teljesítmény!
 

Honnan lesz víz, ha nincs eső? Gacsályi József, Inforádió, Aréna
Budapest nyeri a Bajnokok Ligája-döntőt? Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Külföldi és hazai diplomáciai források szerint "amerikai MAGA-körökben" felmerült egy terv, amely magas rangú ENSZ-pozícióhoz juttatná Orbán Viktort - írja Panyi Szabolcs újságíró a közösségi oldalán. Panyi értesülései szerint a kinevezés elsődleges célja nem a tényleges feladatkör ellátása lenne, hanem a pozícióval járó teljes körű diplomáciai mentesség biztosítása, ez ugyanis jogi védelmet jelentene a volt magyar miniszterelnök számára. Az elképzelés ugyanakkor még nagyon korai fázisban lehet.

Az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalásokon 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról született megállapodás.

Thousands of emails containing information about the former prince's financial dealings were given to the Royal Household in 2020.

