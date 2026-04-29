2026. április 29. szerda Péter
Azbesztkatasztrófa – Az osztrák fél szerint a magyarok rosszul mérik a szennyezést

Infostart / InfoRádió

Szombathely után újabb településeken találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Az osztrák bányák vitatják, hogy ők a felelősek.

Kőszegen 10 parkolót lezártak, 46 utcában 10-es sebességkorlátozó táblát helyeztek ki, és megkezdték a feltételezhetően szennyezett területek nedvesítését – jelentette be a település Facebook-oldalán Básthy Béla polgármester.

Hasonló intézkedéseket vezettek be Bozsokon is.

Sopron polgármestere, Farkas Ciprián viszont azt írta a közösségi oldalán, hogy a jelenlegi ismereteik szerint náluk nincs azbesztes anyag.

Celldömölk önkormányzata is ugyanezt közölte.

A rákkeltő azbesztet tartalmazó kőzúzalék Orbán István, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója szerint az Ausztriában található pilgersdorfi bányából származik. Korábban a szintén bezárt rumpersdorfi, badersdorfi és bersteini kőfejtőket is megnevezték. Most mind a négy szeretne újra megnyitni, mert vitatják a szennyezés tényét. Szakértőjük, Martin Kirschbaum szerint az osztrák tartományi hatóságok és a Greenpeace nem megfelelő mérési módszereket alkalmazott, mert csak a kőzetben található tömegkoncentrációt vizsgálták, a levegőben lévő azbeszt mennyiségét nem, márpedig Ausztriában a kőzetben található azbesztkoncentrációra nincs határérték – hangsúlyozta Frank Eichorn, a pilgersdorfi kőbánya vezetője.

A hírekbe elsőként bekerült Szombathelyen az önkormányzat a választás másnapján kapott tájékoztatást a város Oladi Plató nevű részének szennyezéséről. Nemény András polgármester szerint ez egy egészségügyi veszélyhelyzet, de a kormányváltás miatt azt sem tudja, hogy kivel érdemes tárgyalnia.

„Nemcsak Szombathelynek erre a területére, hanem a városban máshová hordtak ilyen követ, sőt a megyének nagyon sok területére. A lakosság maga is vásárolt ebből a kőből jóhiszeműen, hiszen az igazolások alapján ennek nem lehetett azbeszt tartalma. Mindez több évre visszamenőleg így lehetett” – hangsúlyozta a városvezető.

„A legnagyobb”

A Greenpeace vegyianyag-szakértője, Simon Gergely az InfoRádióban azt mondta, ez lehet az eddigi legnagyobb azbesztszennyezés Magyarországon.

„Amikor korábban példa volt hasonló azbesztszennyezésekre, akkor lefedték a területeket, és negatív nyomás alatt eltávolították az azbesztet, hogy semmilyen por ne jusson ki. Felmerül az osztrák hatóságok felelőssége, ezáltal el tudom képzelni, hogy valamilyen kártérítésre is igényről is szó lehet, hiszen Szombathelyen is már most több milliárdos költséget azonosítottak.”

Szombathely polgármestere, Nemény András időközben feljelentést tett az azbesztszennyezés miatt, egyelőre ismeretlen tettes ellen.

A cikk Herczeg Zsolt riportja alapján készült.

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Váratlan fordulat: Oroszország oldhatja meg Donald Trump egyik legnagyobb problémáját

Vészjósló jelentés futott be: gigantikus mennyiségű jég olvadt el, de az igazi feketeleves még csak idén nyáron jöhet

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

