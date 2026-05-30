A BL-döntő napja Budapesten – percről percre

2026.05.30. 10:57 AZ MTK Sportparkba várják a PSG jegy nélküli szurkolóit A PSG hívei tíz óra után kezdtek gyülekezni az MTK Sportparkjában.



? MTK Sportpark#UCLFinal pic.twitter.com/nCRafFLa20 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026

2026.05.30. 10:54 Párizsban is gyülekeznek a szurkolók Tegnap este piros-kék fényben tündökölt a párizsi Eiffel-torony. Szombat délelőtt már kilenc óra után elindultak a szurkolók, hogy együtt éljék meg a nagy napot – a francia fővárosban.



Il n’est que 9h40 et déjà les supporters parisiens commencent à affluer au Fan Meeting Point ! ? pic.twitter.com/CKrZtM8Hvx — PSG Fan Services (@PSGFanServices) May 30, 2026

2026.05.30. 10:47 A L'Équipe tippje a két összeállításra A francia sportnapilap szerint így kezd majd a két csapat.



Expected XI's for the UEFA Champions League final (@lequipe ?️) pic.twitter.com/XZhIAKUBP4 — EuroFoot (@eurofootcom) May 30, 2026

2026.05.30. 10:42 BL-döntő: megérkeztek az első szurkolócsoportok Budapestre, a BKK felkészült A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) felkészülten várja a szombati UEFA Bajnokok Ligájára érkező szurkolókat, az első csoportok pénteken délután megérkeztek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. Szombaton egész nap rendezvények lesznek a Városligetben, a Hősök terén és a Kerepesi úti MTK Sportparkban, szurkolói vonulások és nagy útlezárások is lesznek.

2026.05.30. 10:42 Budapesti BL-döntő: Arteta szerint az Arsenal megtanulta a leckét a PSG ellen Felépültek az Arsenal sérültjei, így bizakodva várják a szombat esti budapesti Bajnokok Ligája-döntőt.

2026.05.30. 10:41 Épp a BL-döntő alatt csap le a vihar Budapestre? – Mutatjuk! Aki a BL-döntőt a szabadban nézi, figyelje a radart és a veszélyjelzést!

2026.05.30. 10:41 Egy biztos: az egyik csapat pihentebb lesz a szombat esti budapesti BL-döntőben A futballstatisztikák elemzésében is nagyon jártas Opta a szombati budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt, a szezon korábbi mérkőzéseinek összeállításait vizsgálva, arra a következtetésre jutott, hogy a PSG előnyben lehet az Arsenallal szemben, mert Luís Enriquének sokkal inkább volt módja rotálni a csapatát, mint Mikel Artetának.

2026.05.30. 10:35 Ki kerül a BL-döntősök XXI. századi álomtizenegyébe? Melyik lenne a jobb csapat? A PSG vagy az Arsenal XXI. századi álomtizenegye? Nem könnyű kérdés, megpróbáljuk megválaszolni. Egyet előre leszögezünk: a válogatás alapja kizárólag az adott klubban mutatott teljesítmény!