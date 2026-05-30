2026. május 30. szombat Janka, Zsanett
Zlatan Ibrahimovic, az AC Milan svéd labdarúgója köszönti a szurkolókat az olasz bajnokság Milan-Hellas Verona zárómérkőzését követően Milánóban 2023. június 4-én, miután bejelentette visszavonulását.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi

Ki kerül a BL-döntősök XXI. századi álomtizenegyébe?

Melyik lenne a jobb csapat? A PSG vagy az Arsenal XXI. századi álomtizenegye? Nem könnyű kérdés, megpróbáljuk megválaszolni. Egyet előre leszögezünk: a válogatás alapja kizárólag az adott klubban mutatott teljesítmény!

A PSG-t 1970. augusztus 12-én alapították, mindössze harmincéves volt az ezredfordulón. Az a három évtized alatt is akadt néhány játékosa, aki esélyes lehetne egy „minden idők” válogatottjába kerülésre, elsősorban a kapus Bernard Lama, valamint az argentin Carlos Bianchi, a klub első nagy csatársztárja, aztán Mustapha Dahleb, Sefet Susic, Luis Fernandez és Dominique Rocheteau, valamint, de nem utolsósorban a brazil Raí.

Ám a XXI. századi álomcsapatba már leginkább a katariak érájában, 2011 óta a PSG-ben szerepeltekből tevődik össze. Ha a játéktudást vesszük figyelembe, Ronaldinho vagy éppen Messi és Neymar helye megkérdőjelezhetetlen.

Ám ha a kizárólag a PSG-ben mutatott teljesítményt és sikereket összegezzük, így fest az álomcsapat: Gianluigi Donnarumma – Asraf Hakimi, Thiago Silva, Marquinhos, Nuno Mendes – Vitinha, Marco Verratti, Blaise Matuidi – Kylian Mbappé, Edison Cavani, Zlatan Ibrahimovic.

A csatársor szorul talán némi magyarázatra, hogyan maradhatott ki Lionel Messi, Neymar, Pauleta, Ousmane Dembelé vagy Hvicsa Kvaracelia. A klub színeiben a legtöbb gólt elérő három játékost válogattuk.

Az Arsenalnál sem könnyebb a képlet, sőt. A londoni klub története sokkal hosszabb, 139 évvel ezelőtt alapították.

Korábban a klub honlapja elvégzte helyettünk egy hasonló válogatásnál a munkát, azt írta: „Megkértük a szurkolókat, hogy válasszák ki az örök tizenegyüket, és óriási visszajelzést kaptunk.

Több mint 12 000 szavazó a világ minden tájáról kinyilvánította véleményét.

Csak két szabály volt: nem szerepelhettek jelenlegi Arsenal-játékosok, és a felállás a hagyományos 4-4-2 volt. Ez nehéz feladatot adott a szurkolóknak – de döntésre jutottak... és íme, itt van.”

Akkor a David Seaman – Lee Dixon, Sol Campbell, Tony Adams, Nigel Winterburn – Patrick Vieira, Freddy Ljungberg, Liam Brady – Dennis Bergkamp, Robert Pires – Thierry Henry csapatot szavazták meg.

Igazán nagy csata csak a balhátvéd helyén volt, Ashley Cole-nak a jelek szerint az Ágyúsok hívei nem tudják megbocsátani, hogy a Chelsea-hez igazolt. De ha a XXI. századi Arsenalt keressük, ő a balhátvéd, Lee Dixon és Tony Adams is csak 2002-ig játszott a klubban. Liam Brady az 1970-es években élte arsenalos fénykorát.

A mi XXI. századi álomcsapatunk: Seaman – Kolo Touré, Gabriel Magelhaes, William Saliba, Ashley Cole – Patrick Vieira, Freddy Ljungberg, Cesc Fabregas – Dennis Bergkamp, Robert Pires – Thierry Henry.

Ukrajna a hajnali hírek szerint számos dróncsapást mért Oroszországra. Tegnap Törökország közölte, hogy két állampolgára megsérült, amikor dróncsapás ért egy Odesszából induló teherhajót a Fekete-tengeren. Az orosz-ukrán háború szombati eseményeiről ebben a cikkünkben tudósítunk percről percre.

Ma este rendezik Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjét, a sportesemény előtt és alatt jelentős forgalomkorlátozások és lezárások lépnek életbe

