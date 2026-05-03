Magyar Péternek nagyon nem tetszik Karácsony Gergely lépése

Egy Facebook-bejegyzés alatt kommentben üzent Karácsony Gergely főpolgármesternek Magyar Péter leendő miniszterelnök.

A Tisza Párt elnöke nem örül annak, hogy Karácsony az Országgyűlés jövő szombati alakuló ülése előtti napra szervez rendszerzáró örömkoncertet a pesti rakpartra.

„Szerintem kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda” – írta Magyar Péter a Telex posztja alá.

A leendő miniszterelnök nem sokkal később visszatért, és kiegészítette egy mondattal a kommentet.

Időközben Karácsony Gergely Facebook-posztja alatt is megjelent, ahol szintén azt kéri számon, hogy „a csődben lévő főváros” fizeti-e a rendszerzáró bulit, vagy a főpolgármester.