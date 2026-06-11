Egyre több a panasz a futárszolgálat körül, a cég reagált

Eltűnt vagy sérült csomag és hosszú várakozási idő miatt sok felhasználó tesz panaszt a mostani időszakban a Foxpost csomagküldő szolgálatra – számolt be róla az RTL Híradó.

A cég vezetősége is reagált: úgy vélik, az lehet a probléma egyik oka, hogy jelentősen megnövekedett a Kínából rendelt csomagok száma az elmúlt időben. Kiemelték továbbá, hogy belső átalakítások zajlanak a cégen belül, ráadásul a Foxpost éppen egyesül a Packetával.

Az egyik károsult ügyfél a csatornának arról számolt be, hogy százezreket fizetett egy sportkártya-gyűjteményért, ami aztán eltűnt a feladást követően. Egy másik esetben videós bizonyíték is van arról, hogy egy nagyobb értékű csomag feladásra került. Ezt a futár a következő napon átvette, a csomagkövető online felületén viszont csupán a „kiszállítás alatt” alapinformáció szerepel. Az érintett beszámolója szerint többször is jelezte a szolgáltató felé a problémát, de nem kapott választ.

Az elégedetlen ügyfelek Facebook-csoportot is létrehoztak, közösen szeretnének panaszt tenni a cég felé, amely azt ígérte, hogy minden panasz ki lesz vizsgálva.