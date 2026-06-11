Grexa Liliána: most lehetőség nyílik a magyar–ukrán kiegyezésre

Magyar Péter miniszterelnök a közelmúltban bejelentette, hogy egyezség született Magyarország és Ukrajna között a százezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Grexa Liliána az InfoRádió Aréna című műsorában arra reagálva, hogy vajon Kijev betartja-e a már szakértői szinten egyeztetett megállapodást, úgy fogalmazott, az elmúlt négy évben többször is kérte mind a magyar, mind az ukrán politikusokat, hogy a legfelsőbb szinten üljenek le, és állapodjanak meg, és most erre lehetőség nyílik.

„Mikor azt láttam, hogy nagyon rossz a viszony, akkor azt kértem, hogy tárgyaljanak, mert azt gondolom, hogy mindig van megoldás, hiszen két keresztény országról beszélünk, két európai országról, amelyet ráadásul ezeréves kapcsolat fon össze azzal, hogy I. András magyar király felesége Anasztázia hercegnő volt, és azóta létezik a magyar és ukrán nép közötti kapcsolat” – mondta a magyarországi ukrán nemzetiség országgyűlési szószólója.

Arra a kérdésre, hogy valóban javul-e majd a kapcsolat és Kijev érdekelt lesz-e abban, hogy visszaállítsa a kárpátaljai magyar kisebbségnek az oktatáshoz fűződő és egyéb jogait, Grexa Liliána pozitív várakozásokat fogalmazott meg. Azt is felidézte, hogy az ukrán parlamentben is működik egy magyar–ukrán baráti csoport, amely sokat tett azért, hogy a 2017-ben elfogadott, de hatályba sosem lépett, a kisebbségek jogait csorbító törvény rendelkezéseit valahogy ellensúlyozzák.

A szószóló felidézte, hogy amikor az Egyesült Államokban járt februárban, találkozott Ukrajna nagykövetével, aki az uniós és euroatlanti csatlakozás felelőse volt előtte miniszterelnök-helyettesként. „Ő azt mondta, hogy az én aktivitásom a magyarországi ukrán nemzetiség érdekében nagyon sok új szempontot hozott a megközelítésükben a kárpátaljai magyarsággal és általában a nemzetiségekkel kapcsolatban is, hiszen a gyakorlatban látják, hogy mire jók a nemzetiségeknek jogai és milyen eredményeket lehet ezen a területen elérni” – fogalmazott Grexa Liliána.

A szószóló arról is beszélt, hogy az uniós csatlakozás vágya nem új keletű Ukrajnában, mert szerinte a 2004-es narancsos forradalom vagy 2014-ben a méltóság forradalma is azért robbant ki, mert az ország akkori vezetése le akarta téríteni Ukrajnát az európai útról. „Az ukránok folyamatosan Európa felé néznek és Európához szeretnének tartozni, és valójában az orosz agresszió azért kezdődött el, mert az Orosz Föderáció nem szerette volna, ha elveszti a befolyását Ukrajna fölött. Mindenkinek figyelembe kéne venni, hogy Ukrajna nem most találta ki, hogy megtámadtak minket az oroszok, akkor szeretnénk az Európai Unióhoz csatlakozni, hanem ez folyamatosan ott van az ukrán népben, és nagyon szeretnék azt, ha megszabadulnának az orosz béklyótól” – mondta.

A felvetésre, hogy az ukránok tisztában vannak-e azzal, hogy az uniós csatlakozás mennyire lassú folyamat, Grexa Liliána azt mondta, a saját példája alapján azt tudja tanácsolni, hogy ne azt nézzék, hogy mit nem lehet, hanem azt, hogy miként tudnák az országot minél hamarabb felkészíteni arra, hogy csatlakozni tudjon az Európai Unióhoz.

Az interjút Herczeg Zsolt készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.