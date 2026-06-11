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Kiégett autók Belfastban 2026. június 10-én, miután az elõzõ este zavargás tört ki az északír fõvárosban, mert egy szudáni menekült késsel súlyosan megsebesített egy helybeli férfit az északír fõvárosban. Késõbb az eset miatt feldühödött tüntetõk jármûveket gyújtottak fel és lakóházakat támadtak meg Belfast jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben.
Nyitókép: MTI/AP/Peter Morrison

Ezen az éjjelen is zavargások voltak észak-ír városokban a késes támadás miatt

Infostart / MTI

Zavargások törtek ki Észak-Írországban egy késeléses támadás után szerda este. Előző éjjel is összecsapások voltak az utcákra vonuló, gyújtogató tömeg és a rendőrség között.

A zavargások előzményeként hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit sérülésekkel szállítottak kórházba.

Az áldozat, Stephen Ogilvy a rendőrség szerdai tájékoztatása szerint a támadásban elvesztette bal szemét, és jobb szeme is megsérült. A negyvenes éveiben járó férfit a nyakán és a hátán is több késszúrás érte.

Egy 30 esztendős szudáni állampolgár, Hadi Alodid ellen gyilkossági kísérlet és pengével ellátott támadófegyver nyilvános viselése címén vádat emeltek. Alodiddal hivatalosan szerdán, videokapcsolaton keresztül, arab tolmács közreműködésével ismertette a vádat az eljáró belfasti bíróság.

A tanácsvezető bíró elutasította a letartóztatásban lévő vádlott feltételes szabadságra bocsátását célzó indítványt, Alodid így továbbra is vizsgálati fogságban marad.

Szerda este folytatódtak Észak-Írországban az előző éjjel kezdődött zavargások. Ezúttal Belfast egyik északi elővárosa, Newtownabbey utcáin gyűltek össze több százan, és benzinespalackokkal, téglákkal dobálták az útjukat álló rendőröket. Az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) nagy erőkkel vonult ki, és vízágyúkat vetett be az újabb összecsapások résztvevői ellen.

Belfastban már kora este leállt a tömegközlekedés, miután előző éjjel a tömeg felgyújtotta a helyi közlekedési vállalat egyik autóbuszát.

Gyújtogatások voltak Belfast és több más észak-írországi nagyváros – Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena és Bangor –- utcáin is.

Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott több lakóépületet is a város főként bevándorlók lakta egyes negyedeiben; sok megtámadott házból a rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat.

A brit kormány szerdán ismertetett adatai szerint az előző éjszakai gyújtogatások miatt 27-en maradtak fedél nélkül Belfastban.

Az észak-írországi fővárosban élő és dolgozó külföldiek közül sokan arról számoltak be, hogy maszkot viselő emberek állították meg őket az utcán, és személyazonosító okmányokat követeltek tőlük.

A PSNI a szerdai tájékoztatásában jelezte, hogy

támadásra kiszemelt lakóingatlanok címei jelentek meg online közösségi portálokon és üzenetküldő alkalmazásokon.

A rendőrségi közlemény szerint ez elfogadhatatlan, mivel emberéleteket veszélyeztet.

A PSNI hangsúlyozta, hogy bűncselekményt követnek el azok, akik mások fenyegetése céljával osztanak meg lakcímeket, személyes adatokat és egyéb tartalmakat online felületeken.

A PSNI főparancsnok-helyettese, Ryan Henderson még előző esti tájékoztatásában azt mondta: jóllehet a nyomozók a késeléses támadás vizsgálatában együttműködnek a terrorizmusellenes hatóságokkal, nem merült fel olyan információ, amely arra vallana, hogy terrorcselekmény történt volna.

A vádlott – aki korábban nem került a rendőrség látókörébe – 2023 februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig busszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott.

A késes támadás és a zavargások komoly politikai vitát hoztak a brit parlamentben is a migrációról és az uszításról.

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