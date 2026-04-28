Újabb minisztereket nevezett meg a leendő kormányfő – a nap hírei

Tarr Zoltánt kérte fel a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására a leendő kormányfő. A politikus a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti delegációvezetője. Tanács Zoltán lesz a Tudományos és Technológiai Minisztérium vezetője. Bódis Kriszta kormánybiztosként felel a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért.

Felülvizsgálja majd a magán- és állami egészségügyi ellátás együttélésének szabályait a felálló egészségügyi minisztérium – írta a Tisza-kormány leendő egészségügyi minisztere. Hegedűs Zsolt szerint a térítéses osztályok egyszerre mutatják az állami egészségügy problémáit, és bár részben megoldást jelentenek, átláthatóság nélkül rombolják a közbizalmat.

Nem fogadta el a Tisza Párt, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az Országgyűlés alelnökének jelölje a Fidesz. A Tisza Párt leendő parlamenti frakcióvezetője arról számolt be, hogy Vitályos Eszter, volt kormányszóvivő jelölését már el tudták fogadni. A KDNP Latorcai Csabát jelölte alelnöknek.

Felajánlotta lemondását a Fidesz elnökségnek Orbán Viktor, de a testület azt nem fogadta el. A leköszönő miniszterelnök a Fidesz választmányi ülése előtt újságíróknak azt mondta: az ülésen a választási eredményt értékelik és a párt júniusi kongresszusát készítik elő.

Nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik a meglévő ügynökaktákat, iratokat és a mágnesszalagokat az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én. A leendő kormányfő ezt közösségi oldalán jelentette be. Emellett vizsgálóbizottságot hoznak létre az 1988 és 2000 közötti privatizáció és „spontán privatizáció” haszonélvezőinek feltárására.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő, úgynevezett vagyonmenekítést – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Hétfőn a leendő kormányfő felszólította a leköszönő kormányt, hogy döntsön a NAV jogköreinek bővítéséről, és tegye lehetővé a pénzmosás és vagyonkimentés gyanúja esetén az átutalások legfeljebb 90 napos felfüggesztését.

Feljelentést tett a Nemzeti Kulturális Alap támogatási döntései miatt a Független Előadó-művészeti Szövetség. A szervezet szerint felvetődött a költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja a választások előtt kiosztott kulturális támogatások ügyében. Állításuk szerint a több mint 17 milliárd forintos keretből született döntések nagy részénél nem volt nyilvános pályázati eljárás, és hiányoznak az átláthatóságot biztosító alapvető adatok is.

Nem változtatott az alapkamat 6,25 százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A jegybank közleménye a geopolitikai feszültségek miatti óvatosságot hangsúlyozza.

Mintegy 700 milliárd forint EU-forrás vált elérhetővé Budapest számára a kormányváltásnak köszönhetően, ha a tervezett projekteket sikerül elfogadtatni az Európai Bizottsággal – mondta a főpolgármester a 24.hu-nak. Karácsony Gergely közölte, a 2021 és 2027 közötti kohéziós források 300 milliárd forintjáról már 2024-ben megállapodás született. Eddig csak 56 milliárd forintot tudtak lehívni, a többit blokkolta az Orbán-kormány.

A Molhoz hasonlóan a Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést a leendő miniszterelnök kérésére. A rendes osztalék 96,6 milliárd forint, amelyen felül az igazgatóság 23,4 milliárd forint összegű speciális osztalék kifizetését is javasolja.

Találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel Magyar Péter. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, június elején, Beregszászon tárgyalna Volodimir Zelenszkijjel, hogy segítsék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldükön maradásukat.

Kikérték Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő mentelmi jogát a magyar hatóságok az Európai Parlamenttől – jelentette be a testület elnöke. Az eljárást az EP jogi szakbizottsága vizsgálja, amely javaslatot tesz a plenáris ülésnek. Deutsch Tamás közösségi oldalán azt írta: Magyar Péter édesanyja rágalmazás miatt jelentette fel.

Meghívta a kanadai miniszterelnököt az Európai Politikai Közösség következő csúcstalálkozójára az Európai Tanács elnöke. Ez az első alkalom, hogy egy nem európai ország is részt vesz az Európai Politikai Közösség találkozóján.

Háromlépcsős javaslatot adott át a közvetítőknek Irán, amelyben meghatározta, milyen feltételekkel hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal. Teherán első körben garanciákat kér az Irán és Libanon elleni katonai műveletek teljes beszüntetésére, és csak ezután hajlandó a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről, illetve atomprogramjáról egyeztetni.

Az amerikai külügyminiszter szerint életben lehet Irán legfelsőbb vallási és politikai vezetője. Marco Rubio a Fox Newsnak adott interjúban azt mondta: egyelőre nincs bizonyíték Modzstaba Hamenei halálára.

Nagy-Britannia nem támogatja az iráni kikötőkre kiterjedő amerikai katonai blokádot, ugyanakkor együttműködik az Egyesült Államokkal a Hormuzi-szoros megnyitása érdekében. Az ENSZ Biztonsági Tanácsában London kulcsfontosságúnak nevezte a tengeri forgalom biztonságos és akadálytalan fenntartását.

Kilép az olajexportáló országok szervezetéből és az OPEC+-ból is az Egyesült Arab Emirátusok – írja a Reuters. A lépés jelentősen gyengítheti a szervezetet, amelynek az iráni háború miatti szállítási nehézségek így is komoly gondokat okoznak.

Összeköti gázvezeték-rendszerét Horvátország és Bosznia-Hercegovina. Az interkonnektor építéséről a Három Tenger Kezdeményezés dubrovniki csúcstalálkozóján írtak alá megállapodást.

Bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a bukaresti parlamentben az Ilie Bolojan vezette román kormány ellen. Az indítványt a kormánykoalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség közösen kezdeményezte.