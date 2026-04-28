A Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést

A Richter hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztják az osztalékfizetést addig, amíg amíg nem rendeződik az egyetemi autonómia kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között – mondta Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a G7 Paradigma konferencián a Telex tudósítása szerint.

Magyar Péter a napokban tárgyalt Magyarország legnagyobb gyógyszergyártójának vezetésével. Orbán Gábor azt mondta, a leendő miniszterelnök segítséget kért az uniós tárgyalások szempontjából egy kiemelt témában, az egyetemi autonómia kérdésében.

Azt kérte a Richtertől, hogy amíg ez a téma rendeződik, addig lehetőleg a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis kekvák irányába halasszák el az osztalékfizetést. Orbán Gábor szerint ha a cég ebben tud segíteni, akkor meg fogja találni ennek a jogszerű és piackonform módját – írta a Telex.

Emlékeztettek: a Matthias Corvinus Collegium (MCC) 2020-ban kapta meg egy kormányrendelet alapján az államtól a Mol és a Richter részvényeinek 10 százalékát.

A Mol még a választás előtt döntött 241 milliárd forint osztalék kifizetéséről, amelyből 24,58 milliárd forint járna az MCC-nek. Miután Magyar Péter találkozott Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport vezérigazgatójával és ott szóba került a Mol által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalék, a csoport vezérigazgatói bizottsága azt javasolta az igazgatóságnak, hogy az osztalék kifizetése a harmadik negyedévben történjen.

A Richter pénteken tartja éves rendes közgyűlését, ahol döntenek az osztalékról, az igazgatóság korábban közzétett javaslata szerint részvényenként mintegy 656 forintot, összesen 120 milliárd forintot fizethetnek ki a részvényeseknek.