ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.71
usd:
310.55
bux:
132855.51
2026. április 28. kedd Valéria
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója beszédet mond a Kémia mindenkinek elnevezésű programot és honlapot bemutató eseményen Budapesten, a Richter Gedeon Nyrt. Richter Központjában 2024. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

A Richter is elhalaszthatja az osztalékfizetést

Infostart / MTI

Elhalaszthatja a Richter is az osztalékfizetést, amíg rendeződik az alapítványi egyetemek helyzete.

A Richter hajlandó segíteni az új kormányt azzal, hogy elhalasztják az osztalékfizetést addig, amíg amíg nem rendeződik az egyetemi autonómia kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között – mondta Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója a G7 Paradigma konferencián a Telex tudósítása szerint.

Magyar Péter a napokban tárgyalt Magyarország legnagyobb gyógyszergyártójának vezetésével. Orbán Gábor azt mondta, a leendő miniszterelnök segítséget kért az uniós tárgyalások szempontjából egy kiemelt témában, az egyetemi autonómia kérdésében.

Azt kérte a Richtertől, hogy amíg ez a téma rendeződik, addig lehetőleg a közérdekű vagyonkezelő alapítványok, vagyis kekvák irányába halasszák el az osztalékfizetést. Orbán Gábor szerint ha a cég ebben tud segíteni, akkor meg fogja találni ennek a jogszerű és piackonform módját – írta a Telex.

Emlékeztettek: a Matthias Corvinus Collegium (MCC) 2020-ban kapta meg egy kormányrendelet alapján az államtól a Mol és a Richter részvényeinek 10 százalékát.

A Mol még a választás előtt döntött 241 milliárd forint osztalék kifizetéséről, amelyből 24,58 milliárd forint járna az MCC-nek. Miután Magyar Péter találkozott Hernádi Zsolttal, a Mol-csoport vezérigazgatójával és ott szóba került a Mol által az MCC részére kifizetni tervezett 25 milliárd forintos osztalék, a csoport vezérigazgatói bizottsága azt javasolta az igazgatóságnak, hogy az osztalék kifizetése a harmadik negyedévben történjen.

A Richter pénteken tartja éves rendes közgyűlését, ahol döntenek az osztalékról, az igazgatóság korábban közzétett javaslata szerint részvényenként mintegy 656 forintot, összesen 120 milliárd forintot fizethetnek ki a részvényeseknek.

alapítvány

egyetem

orbán gábor

magyar péter

richter gedeon nyrt

osztalékfizetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A két miniszteren kívül egy kormánybiztos-jelöltet is megnevezett keddi Facebook-posztjában a Tisza Párt elnöke.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.29. szerda, 18:00
Szűts Ildikó
a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nicolás Maduro venezuelai elnök január eleji elrablása, majd amerikai bíróság elé állítása óta állandó beszédtémává vált, hogy az immár "Donroe-elvként" emlegetett külpolitikai doktrína jegyében legközelebb Kubára vethet szemet az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump több ízben hangot adott annak, hogy a karibi szigetország a következő a listáján, az "összeomlóban lévő" kommunista rezsim felett pedig "barátságos" eszközökkel, de akár más módon is kész átvenni a hatalmat. Miguel Díaz-Canel kubai elnök erre válaszul kijelentette, Havanna készen áll a harcra, ha ez bekövetkezne. Az amerikai szankciók, fenyegetések és a súlyos humanitárius válság közepette ugyanakkor nemrég Kuba megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat Washingtonnal. Sajtóhírek szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter és a 94 éves Raúl Castro unokája, "Raulito" között számos "eszmecsere" zajlott a jövőről, miközben Kubában is a "Delcyt keresik", utalva az ügyvivő elnökre, aki Maduro utódjaként Amerika-barátabb irányba fordította Venezuelát. De hogyan fogta harapófogóba Trump a szigetországot, és amerikai oldalról tényleg nem zárhatjuk ki a katonai beavatkozást sem? Milyen jövő várhat Kubára? A Global Insight legutóbbi epizódjában erről beszélgettünk Vogel Dávid Latin-Amerika-szakértővel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Táncos kvíz: 10 kérdés a világ 10 meghatározó táncáról. Járd körbe a világot a tánc világnapja alkalmából, és mutasd meg, mennyire van a véredben a ritmus!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
In a speech, the president says Americans have historically had "no closer friends than the British". Later, the King is due to make a speech to US lawmakers.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×