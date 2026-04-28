Közös nevezőre jutottak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban

Kitért arra, a Tisza Párt elfogadhatatlannak tartotta, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az Országgyűlés alelnökének jelöljék. A Fidesz ez ügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett: Vitályos Eszter jelölését a Tisza Párt is el tudta fogadni. Azzal indokolta ellenkezésüket, hogy egy „bukott kormány bukott minisztere” nem lehet méltó arra, hogy az Országgyűlés alelnöke legyen.

A többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született, a pártok a hét végéig jelentik be, hogy kiket javasolnak a posztokra.

Külön beszélt róla, hogy azt szeretnék, ha az új képviselők legalább egy meghívott vendéget be tudnának vinni a Parlamentbe az alakuló ülésre.

A szokásjogtól eltérően az alakuló ülésen megválasztják majd a miniszterelnököt – erősítette meg Bujdosó Andrea, hozzátéve, hogy

egyúttal aznap törvényerőre emelkednek azok a veszélyhelyzeti kormányrendeletek, amelyeknek a kivezetése problémát okozna a működés során.

Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-frakció a Képviselői Irodaház helyett a Kossuth téren lévő Szabad György Irodaházba költözik be, megismételte azt a korábbi érvelésüket, hogy nem szeretnének abban az épületben dolgozni, amely az AVH és az MSZMP székháza volt. Hozzátette, reméli, hogy a változás nem fog nagy terhet róni a munkatársakra.

Ehhez Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke azt tette hozzá, hogy a képviselők számára rendelkezésre álló juttatásokat jelentősen csökkenteni fogják, amivel „óriási megtakarítást” fognak elérni az Országgyűlés működésében.