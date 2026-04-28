2026. április 28. kedd Valéria
Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendõ országgyûlési frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Közös nevezőre jutottak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban

Infostart / MTI

Az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülését előkészítő keddi tárgyaláson a parlamenti frakcióknak sikerült megállapodniuk a legfontosabb pontokban, már csak technikai részleteket kell véglegesíteni, de ez várhatóan a jövő hét elején megtörténik – közölte Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendő parlamenti frakcióvezetője az egyeztetést követően.

Kitért arra, a Tisza Párt elfogadhatatlannak tartotta, hogy Szijjártó Péter távozó külgazdasági és külügyminisztert az Országgyűlés alelnökének jelöljék. A Fidesz ez ügyben kompromisszumkész volt és másik javaslatot tett: Vitályos Eszter jelölését a Tisza Párt is el tudta fogadni. Azzal indokolta ellenkezésüket, hogy egy „bukott kormány bukott minisztere” nem lehet méltó arra, hogy az Országgyűlés alelnöke legyen.

A többi bizottsági tisztségviselőről és a struktúráról végleges megállapodás született, a pártok a hét végéig jelentik be, hogy kiket javasolnak a posztokra.

Külön beszélt róla, hogy azt szeretnék, ha az új képviselők legalább egy meghívott vendéget be tudnának vinni a Parlamentbe az alakuló ülésre.

A szokásjogtól eltérően az alakuló ülésen megválasztják majd a miniszterelnököt – erősítette meg Bujdosó Andrea, hozzátéve, hogy

egyúttal aznap törvényerőre emelkednek azok a veszélyhelyzeti kormányrendeletek, amelyeknek a kivezetése problémát okozna a működés során.

Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-frakció a Képviselői Irodaház helyett a Kossuth téren lévő Szabad György Irodaházba költözik be, megismételte azt a korábbi érvelésüket, hogy nem szeretnének abban az épületben dolgozni, amely az AVH és az MSZMP székháza volt. Hozzátette, reméli, hogy a változás nem fog nagy terhet róni a munkatársakra.

Ehhez Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke azt tette hozzá, hogy a képviselők számára rendelkezésre álló juttatásokat jelentősen csökkenteni fogják, amivel „óriási megtakarítást” fognak elérni az Országgyűlés működésében.

Visszatér a budapesti többség
Visszatérő mondás a magyar labdarúgással kapcsolatosan, hogy Budapest-központú, mi több, túlságosan Budapest-központú. Ennek régen volt alapja, aztán hosszú éveken keresztül kevésbé. Most ismét előtérbe kerül, miután az NB I-ből két vidéki (sőt, két borsodi) csapat esik ki, ellenben az NB II-ből (minden bizonnyal) két fővárosi jut fel. A Vasas már révbe ért, a Honvéd hétfő este tehet döntő lépést.
Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

A leköszönő miniszterelnök hosszan válaszolt újságírói kérdésekre, amiket kapott a a Fidesz választmányi ülésére.
 

Újabb jelentős lehűlés érkezik

A hét közepén egy átmeneti lehűlés a sokévi átlagnál jóval alacsonyabb hőmérsékletet és helyenként éjszakai fagyokat hoz. Péntektől azonban gyors felmelegedés veszi kezdetét, így a hétvégére visszatér a húsz fok körüli időjárás.

Most érkezett: lemondott Orbán Viktor, megvan a tisztújítás időpontja

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök felajánlotta lemondását a pártelnöki posztról, de ezt a testület nem fogadta el.

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

