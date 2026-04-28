2026. április 28. kedd Valéria
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sajtótájékoztatót tart a párt eredményváró rendezvényén a Novotel Budapest Danube szállodában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 közötti privatizáció feltárására

Bizottság vizsgálja majd az 1988 és 2000 közötti privatizációt – jelentette be a leendő kormányfő a Facebook-oldalán kedden.

A testület feladata a „privatizáció és »spontán privatizáció« kapcsán végrehajtott szabad rablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük” bemutatása lesz – írta Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök közölte: Cseh Gergő Bendegúzzal, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával egyeztetett „az ügynökakták és a hírhedt mágnesszalagok titkosításának teljes feloldásáról és nyilvánosságra hozataláról”.

„Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét: nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot” – olvasható Magyar Péter bejegyzésében.

Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Cseh Tibor András: újfajta betegségek jelentek meg, változott a sertéshús ára is

Az afrikai sertéspestis még úgy is képes komoly piaci károkat okozni a magyar állattenyésztésnek, hogy megakadályozzák a betegség átterjedését a vadállományról a haszonállatokra – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Cseh Tibor András beszélt a helyzet megoldási lehetőségéről, valamint az itthon újnak számító, a szőlőt pusztító aranyszínű sárgaság nevű kór veszélyeiről, ahogy a NAK jövőjéről is.
 

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Ukrajna: Magyar Péter nagy bejelentést tett

Találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a leendő magyar miniszterelnök. A Tisza Párt elnöke erről a Facebookon számolt be, miután fogadta Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét.
 

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Választás 2026: Lemondott volna Orbán Viktor, új minisztereket jelentett be Magyar Péter

Óriási csapás a Metának: Kína közbelépett, veszélybe került a nagy AI-terv

Óriási csapás a Metának: Kína közbelépett, veszélybe került a nagy AI-terv

King Charles delivers historic speech to US Congress

King Charles delivers historic speech to US Congress

