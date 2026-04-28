Vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 közötti privatizáció feltárására

A testület feladata a „privatizáció és »spontán privatizáció« kapcsán végrehajtott szabad rablás haszonélvezőinek feltárására és az esetleges állambiztonsági és pártállami érintettségük” bemutatása lesz – írta Magyar Péter.

A leendő miniszterelnök közölte: Cseh Gergő Bendegúzzal, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatójával egyeztetett „az ügynökakták és a hírhedt mágnesszalagok titkosításának teljes feloldásáról és nyilvánosságra hozataláról”.

„Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét: nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot” – olvasható Magyar Péter bejegyzésében.