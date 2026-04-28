2026. április 28. kedd Valéria
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség államtitkára expozét tart az egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2022. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

KDNP is közölte, kit jelölt alelnöknek az Országgyűlésbe

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Latorcai Csabát jelölte az Országgyűlés alelnökének, míg az új néven, magyarságpolitikai bizottságként működő nemzeti összetartozás bizottságot Nacsa Lőrinc vezeti majd – mondta Rétvári Bence frakcióvezető kedden az MTI-nek.

Közlése szerint a KDNP a szociális bizottságba, a digitális bizottságba, az európai uniós és külügyi bizottságba, a gazdasági bizottságba, a mentelmi bizottságba és az egyházügyekért felelős bizottságba delegál képviselőket.

Utóbbi kapcsán Rétvári Bence hangsúlyozta: meg kell védeni az egyházpolitika területén az elmúlt 16 évben elért eredményeket, ezért tartják fontosnak, hogy jelen legyenek.

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden folytatódtak az Országházban.

A parlamenti sajtóiroda korábbi közlése szerint a megbeszélések fontosabb témakörei a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések voltak.

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.
 

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

Gulyás Gergely: kivezethető a rendkívüli jogrend, megvan a bizottsági elnöki tisztségek pártelosztása

Kiderült, mi várható az új nemzetbiztonsági bizottságtól

Közös nevezőre jutottak a parlamenti frakciók az alakuló ülés legfontosabb pontjaiban

Orbán Viktor kemény kérdésekre válaszolt a Fidesz választmányi ülése előtt

VIDEÓ
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Hamarosan megszólal Varga Mihály a kamatdöntés után

Délután három órától sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke azt követően, hogy a Monetáris Tanács keddi ülésén 6,25%-on tartotta az alapkamatot. A jegybank elnöke értékelheti az elmúlt hetek piaci fejleményeit, illetve megszólalhat a Tisza Párt gazdasági terveivel kapcsolatban is.

Történelmi rekordokat és kiemelkedő pénzügyi növekedést hozott a 2025-ös év a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) számára.

Történelmi rekordokat és kiemelkedő pénzügyi növekedést hozott a 2025-ös év a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) számára.

UK and US always find ways to come together, King to tell Congress

King Charles will address the US Congress on Tuesday at a time of diplomatic tensions between London and Washington.

