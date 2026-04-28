KDNP is közölte, kit jelölt alelnöknek az Országgyűlésbe

Közlése szerint a KDNP a szociális bizottságba, a digitális bizottságba, az európai uniós és külügyi bizottságba, a gazdasági bizottságba, a mentelmi bizottságba és az egyházügyekért felelős bizottságba delegál képviselőket.

Utóbbi kapcsán Rétvári Bence hangsúlyozta: meg kell védeni az egyházpolitika területén az elmúlt 16 évben elért eredményeket, ezért tartják fontosnak, hogy jelen legyenek.

Az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden folytatódtak az Országházban.

A parlamenti sajtóiroda korábbi közlése szerint a megbeszélések fontosabb témakörei a mandátumigazolás előkészítése, az esküokmányok aláírásának menete, az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések voltak.