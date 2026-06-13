ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 13. szombat Anett, Antal
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Young African emigrant mother with baby
Nyitókép: LaraBelova, Getty Images

A migrációs paktum nem jelent kevesebb menekültet – mondják Hollandiában

Infostart

A holland bevándorlási hivatal szerint az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma nem jelent garanciát arra, hogy kevesebb menedékkérő érkezik Hollandiába.

Rhodia Maas, a hivatal vezetője a De Telegraaf napilapnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a pénteken hatályba lépő uniós szabályozás teljes körű végrehajtása várhatóan mintegy egy évet vesz igénybe.

Az új rendszer gyorsabb eljárásokat vezet be, amelyekben főszabály szerint legfeljebb hat hónapon belül kell döntést hozni, kivéve rendkívüli körülmények esetén. A paktum emellett különbséget tesz a háború elől menekülők és másfajta üldöztetés miatt védelmet kérők között.

A bevándorlási hivatal korábban jelezte, hogy az újonnan érkező kérelmezők ügyeit részesíti előnyben, ami azt jelenti, hogy a befogadóközpontokban tartózkodó menedékkérők közül ezreknek még hosszabb ideig kell várniuk ügyük elbírálására. Bart van den Brink migrációs miniszter arra kérte a hivatalt, hogy a várakozási idő ne haladja meg a három évet.

A június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum célja az is, hogy a menedékkérelmek többségét még az Európai Unió területére érkezés előtt elbírálják.

Elvileg ez jelentősen csökkenthetné a Hollandiába érkező menedékkérők számát, azonban Rhodia Maas szerint a beáramlás mértéke alapvetően a származási országok helyzetétől és a tágabb geopolitikai körülményektől függ.

A hivatal adatai szerint tavaly 24 070 ember nyújtott be első alkalommal menedékkérelmet Hollandiában, mintegy nyolcezerrel kevesebb, mint 2024-ben.

2025 végén körülbelül 51 ezer menedékkérelem várt elbírálásra, és a hivatal februári közlése szerint az ügyhátralék felszámolására kitűzött cél várhatóan idén sem teljesül. Tavaly a hatóságok 7400 kérelmet hagytak jóvá és 8100-at utasítottak el, miközben 5600-zal kevesebb ügyet dolgoztak fel, mint egy évvel korábban, a folyamat felgyorsítására tett erőfeszítések ellenére.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A migrációs paktum nem jelent kevesebb menekültet – mondják Hollandiában

migráció

hollandia

paktum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Orbán Viktor: nem teszek se fél, se teljes fordulatot

Miután újra, egy évre megválasztotta Fidesz-elnöknek a párt kongresszusa, Orbán Viktor zárszót mondott. „Generációváltás kell a párt élén, jöjjenek a harmincasok, negyvenesek. Ezt fogom előkészíteni, ezért kértem csupán egy évet” – mondta a volt miniszterelnök. Előzőleg a Fidesz-kongresszus egyhangúlag megváltoztatta a párt alapszabályát, vége a választókerületi rendszernek. Politikai nyilatkozatokat is elfogadtak a migrációs paktumról és a közjogi méltóságok leváltásáról.
 

Újra megválasztotta Orbán Viktort pártelnöknek a Fidesz – a kongresszus több más fontos döntést is hozott

Sok a tisztázatlan kérdés a hazai MotoGP-futam jövője körül, a Hungaroring most még nem jöhet szóba

Sok a tisztázatlan kérdés a hazai MotoGP-futam jövője körül, a Hungaroring most még nem jöhet szóba

Múlt hétvégén fontos mérföldkövet ért el Balatonfőkajáron Marc Márquez, aki a 100. futamgyőzemét szerezte meg pályafutása során. Vámosi Péter, a motorsportol.hu főszerkesztője szerint sokatmondó, hogy a hétvégén a Slovakia Ringen rendezett kamionversenyen több néző volt, mint a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-vb-futamokon, de azt gondolja, ez nem a magyar szervezők hibája. Úgy véli, minél hamarabb megoldást kell találni arra, ki legyen hosszú távon a promóter és a helyszín tekintetében is el lehet gondolkodni valamilyen alternatíván, hogy még többen legyenek a versenyeken.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mozgalmas lesz a jövő heti G7-csúcs

Mozgalmas lesz a jövő heti G7-csúcs

Donald Trump a jövő heti franciaországi G7-csúcstalálkozón közel-keleti vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal, Emmanuel Macron francia államfő pedig a versailles-i kastélyban ad vacsorát a tiszteletére – derült ki magas rangú amerikai tisztségviselők szombati tájékoztatásából.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtört Antonelli időmérős királysága: csapattársa orozta el a barcelonai pole-t

Megtört Antonelli időmérős királysága: csapattársa orozta el a barcelonai pole-t

Russellnek ezen az időmérőn nem volt ellenfele, de a nyakában loholt Lewis Hamilton és saját csapattársa, Kimi Antonelli is.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel carries out air strikes on Lebanon, state media says, as Iran claims deal with US near

Israel carries out air strikes on Lebanon, state media says, as Iran claims deal with US near

The strikes come as Iran's foreign minister says a deal to end fighting with the US is close.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 13. 17:30
Így ünnepelték a brit uralkodó hivatalos születésnapját - videó
2026. június 13. 17:15
Ezrek tüntettek Belfastban a rasszizmus ellen
×
×