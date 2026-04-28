2026. április 28. kedd Valéria
Bódis Kriszta, Tarr Zoltán és Tanács Zoltán.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Magyar Péter közölte két új miniszterjelölt nevét

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint a Tudományos és Technológiai Minisztérium élére jelölt tárcavezetőjét mutatta be Magyar Péter.

Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét kéri fel a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására a leendő miniszterelnök. Emellett Magyar Péter Tanács Zoltánt, a Működő és Emberséges Magyarország program összeállításáért felelős vezetőt kérte fel a Tudományos és Technológiai Minisztérium irányítására – olvasható a leendő kormányfő közösségi oldalán.

Bódis Kriszta kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalompolitikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért.

Az ország társadalmi, kulturális és gazdasági felemelkedése nem képzelhető el a gondolat és a művészet szabadsága nélkül – olvasható a bejegyzésben, amely szerint Tarr Zoltán miniszterként felel majd a színház-, a tánc- és a zeneművészet, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadításáért és fejlesztéséért. Rá hárul majd „az elmúlt évtizedekben tudatosan elhanyagolt és leépített műemlékvédelem, valamint a közgyűjtemények és a kreatív ipar helyzetének rendezése, együttműködve az ezen területen dolgozókkal”.

A civil szervezetekkel, egyházakkal és felekezetekkel, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyarsággal való kapcsolattartás is a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium hatáskörébe tartozik a jövőben.

Tanács Zoltán miniszterként azért felel, hogy „hazánk egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország legyen, amely képes hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott, jövőálló megoldásokat kínálni” – írta bejegyzésében a pártelnök. Tanács Zoltán feladata továbbá, hogy minden állampolgár és vállalkozás korszerű, kényelmes, mobilbarát és biztonságos digitális szolgáltatásokat tudjon használni, hogy az állami adatvagyon értéket teremtsen és az ügyintézés kényelmes legyen.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium feladatai közé tartozik továbbá a tudománypolitika, a kutatás-fejlesztés és az innováció szabályozása, irányítása és egy élő, sikeres startup ökoszisztéma kialakítása, amely a tudásalapú magyar gazdaság egyik hajtómotorjává válik.

Bódis Kriszta pszichológus, író, dokumentumfilmes, társadalompolitikai szakértő, egyetemi oktató, valamint szociális tanácsadó. A jövőben kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért és az érintett ágazatok összehangolásáért felel majd. Bódis Kriszta több mint harminc éve dolgozik terepen, ahol kiépítette a Van Helyed rendszert, amely „a társadalompolitika különböző területeit összekapcsolva biztosítja, hogy a minőségi oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, társadalmi helyzettől függetlenül, minden gyermek és család számára elérhető legyen”.

kormányalakítás

magyar péter

választás 2026

Választmány: Orbán Viktor felajánlotta lemondását, de nem fogadták el

Fónagy János volt államtitkár szerint nincs kihívója a pártvezetőnek, Kövér László egykori házelnök a közelgő tisztújítást ajánlotta a média figyelmébe a Visi Imre utcában. Radics Béla ütőképes, színes frakciót lát maga körül, Deutsch Tamás pedig vállalkozna.
 

