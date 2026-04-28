2026. április 28. kedd Valéria
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csécsi Soma, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság szóvivõje sajtótájékoztatót tart a Teve utcai rendõrpalota elõtt a pirotechnikai termékek használatának szigorításáról 2025. december 18-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Vagyonmenekítés: megszólalt a rendőrség

Infostart / MTI

Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen elrendelt büntetőeljárás keretében vizsgálja a rendőrség a hírekben megjelenő, egyelőre feltételezett úgynevezett vagyonmenekítést – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

A hivatalosan „jogtalanul megszerzett pénz és egyéb vagyontárgyak pénzügyi vagy egyéb értékügyletek útján a hatóságok elől való elrejtését célzó tevékenység” kapcsán indult nyomozás mellett a rendőrség további lehetséges bűncselekmények elkövetését is vizsgálja előkészítő eljárás keretében.

Közleményében az ORFK fontosnak tartott tisztázni, hogy a rendőrségi eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak és sokszor alapvetőnek gondolt információk közlése is veszélyeztetheti a büntetőeljárás sikerességét.

Mint írták, „a jelen eljárásokban megakadályozni kívánt átutalások, pénzügyi tranzakciók esetén is biztosítani kell a legális kereskedelem lehetőségét, még azok számára is, akiknél felmerülhet valamilyen visszaélés gyanúja”.

A rendőrség csak azokat az ügyleteket akadályozhatja meg – és azokat haladéktalanul meg is akadályozza –, amelyeknél konkrét adat, információ vagy megalapozott gyanú merül fel azok jogszerűtlenségével összefüggésben – tették hozzá.

A rendőrség azt is közölte, hogy az eljárásokat a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja le.

Kiemelték, a folyamatban lévő eljárásokról jelenleg bővebb tájékoztatást nem adhatnak.

Kérték, hogy aki bűncselekményt vagy annak gyanúját észleli akár e tényállás alapján, akár más ügyben, az a lehető legrövidebb időn belül, a lehető legszélesebb körű információkkal együtt hozza azt a hatóság tudomására.

A nyitókép illusztráció.

Nicolás Maduro venezuelai elnök január eleji elrablása, majd amerikai bíróság elé állítása óta állandó beszédtémává vált, hogy az immár "Donroe-elvként" emlegetett külpolitikai doktrína jegyében legközelebb Kubára vethet szemet az Egyesült Államok elnöke. Donald Trump több ízben hangot adott annak, hogy a karibi szigetország a következő a listáján, az "összeomlóban lévő" kommunista rezsim felett pedig "barátságos" eszközökkel, de akár más módon is kész átvenni a hatalmat. Miguel Díaz-Canel kubai elnök erre válaszul kijelentette, Havanna készen áll a harcra, ha ez bekövetkezne. Az amerikai szankciók, fenyegetések és a súlyos humanitárius válság közepette ugyanakkor nemrég Kuba megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat Washingtonnal. Sajtóhírek szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter és a 94 éves Raúl Castro unokája, "Raulito" között számos "eszmecsere" zajlott a jövőről, miközben Kubában is a "Delcyt keresik", utalva az ügyvivő elnökre, aki Maduro utódjaként Amerika-barátabb irányba fordította Venezuelát. De hogyan fogta harapófogóba Trump a szigetországot, és amerikai oldalról tényleg nem zárhatjuk ki a katonai beavatkozást sem? Milyen jövő várhat Kubára? A Global Insight legutóbbi epizódjában erről beszélgettünk Vogel Dávid Latin-Amerika-szakértővel.

Táncos kvíz: 10 kérdés a világ 10 meghatározó táncáról. Járd körbe a világot a tánc világnapja alkalmából, és mutasd meg, mennyire van a véredben a ritmus!

In a speech, the president says Americans have historically had "no closer friends than the British". Later, the King is due to make a speech to US lawmakers.

