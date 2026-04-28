Vagyonmenekítés: megszólalt a rendőrség

A hivatalosan „jogtalanul megszerzett pénz és egyéb vagyontárgyak pénzügyi vagy egyéb értékügyletek útján a hatóságok elől való elrejtését célzó tevékenység” kapcsán indult nyomozás mellett a rendőrség további lehetséges bűncselekmények elkövetését is vizsgálja előkészítő eljárás keretében.

Közleményében az ORFK fontosnak tartott tisztázni, hogy a rendőrségi eljárások nem a nyilvánosság előtt zajlanak és sokszor alapvetőnek gondolt információk közlése is veszélyeztetheti a büntetőeljárás sikerességét.

Mint írták, „a jelen eljárásokban megakadályozni kívánt átutalások, pénzügyi tranzakciók esetén is biztosítani kell a legális kereskedelem lehetőségét, még azok számára is, akiknél felmerülhet valamilyen visszaélés gyanúja”.

A rendőrség csak azokat az ügyleteket akadályozhatja meg – és azokat haladéktalanul meg is akadályozza –, amelyeknél konkrét adat, információ vagy megalapozott gyanú merül fel azok jogszerűtlenségével összefüggésben – tették hozzá.

A rendőrség azt is közölte, hogy az eljárásokat a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja le.

Kiemelték, a folyamatban lévő eljárásokról jelenleg bővebb tájékoztatást nem adhatnak.

Kérték, hogy aki bűncselekményt vagy annak gyanúját észleli akár e tényállás alapján, akár más ügyben, az a lehető legrövidebb időn belül, a lehető legszélesebb körű információkkal együtt hozza azt a hatóság tudomására.

